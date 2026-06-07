जहरीली हुई थाली, भोपाल में हर सीजन में उड़ेल रहे ढाई लाख लीटर कीटनाशक

Bhopal Foods- भोपाल में भोजन की थाली लगातार जहरीली होती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिले की जो फसलें आपकी थाली में रोटी, दाल, चावल या अन्य किसी रूप में परोसी जा रहीं हैं, उनमें एक ही सीजन में ढाई लाख लीटर कीटनाशक खपाया जा रहा है। करीब 50 करोड़ रुपए के कीटनाशक शत्रु कीट के साथ मित्र कीट को भी खत्म कर देते हैं। ऐसे में आपकी थाली हेल्थी कैसे बनी रहेगी? ये बड़ा सवाल तेजी से चिंता बढ़ा रहा है।