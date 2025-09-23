अगले 15 घंटे में भीगेंगे 26 जिले, IMD ने जारी किया Yellow अलर्ट

मौसम विभाग ने बैतूल, बुरहानपुर, में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, पांढुर्णा जिलों में बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है।