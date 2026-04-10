एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 आइएएस अफसरों को दिए अहम दायित्व

आइएएस- वर्तमान पदस्थापना- नवीन पदस्थापना

कृष्ण गोपाल तिवारी- आयुक्त नर्मदापुरम - आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण

शिल्पा गुप्ता- आयुक्त लोक शिक्षण- सचिव गृह

अभिषेक सिंह- सचिव गृह- आयुक्त लोक शिक्षण

श्रीकांत बनोठ- आयुक्त सह-संचालक आयुक्त नर्मदापुरम नगर—ग्राम निवेश

कौशलेंद्र विक्रम सिंह- कलेक्टर भोपाल- सचिव मुख्यमंत्री, आयुक्त सह- संचालक नगर तथा ग्राम निवेश

रवींद्र कुमार चौधरी- कलेक्टर शिवपुरी- अपर सचिव नर्मदाघाटी व जल संसाधन

प्रतिभा पाल- कलेक्टर रीवा- कलेक्टर सागर

राजीव रंजन मीना- सह आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त - कलेक्टर धार

धरणेंद्र कुमार जैन- कलेक्टर उमरिया- अपर सचिव विमानन नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी- कलेक्टर बैतूल- कलेक्टर रीवा

प्रियंक मिश्रा कलेक्टर धार- कलेक्टर भोपाल

सोनिया मीना कलेक्टर नर्मदापुरम- अपर सचिव वित्त

सोमेश मिश्रा कलेक्टर मंडला- कलेक्टर नर्मदापुरम

संदीप जीआर कलेक्टर सागर सह श्रम आयुक्त इंदौर

शीतला पटले कलेक्टर सिवनी सचिव एमपी—पीएससी

नेहा मीना कलेक्टर झाबुआ- कलेक्टर सिवनी

रानी बाटड कलेक्टर मैहर- उप सचिव सहकारिता

सुधीर कोचर कलेक्टर दमोह- उप सचिव मुख्यमंत्री व प्रभारी कार्यपालन यंत्री एप्को

अर्पित वर्मा कलेक्टर श्योपुर- कलेक्टर शिवपुरी

राखी सहाय सचिव एमपी—पीएससी- कलेक्टर उमरिया

शीला दाहिमा उप सचिव सहकारिता- कलेक्टर श्योपुर

बिदिशा मुखर्जी उप सचिव पीएचई- कलेक्टर मैहर प्रताप नारायण यादव उप सचिव मत्स्य कलेक्टर दमोह

राहुल नामदेव धोटे उप सचिव एनवीडीए- कलेक्टर मंडला

डॉ. योगेश भरसट सीईओ आयुष्मान भारत- कलेक्टर झाबुआ डॉ. सौरभ सोनवणे आयुक्त नपा रीवा- कलेक्टर बैतूल