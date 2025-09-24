एमपी के इस शहर में सरपट दौड़ेंगी कार-बाइक, 7 माह में शुरु हो जाएंगे 3 नए फ्लाई ओवर

Indore Flyover- मध्यप्रदेश में सुचारू यातायात और ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त करने के लिए कई कवायद की जा रही है। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में सबसे ज्यादा वाहन हैं, इसलिए यहां आवागमन में आनेवाली दिक्कतें खत्म करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए शहर में फ्लाई ओवर्स का जाल सा बिछाया जा रहा है। इंदौर में कई फ्लाई ओवर बन रहे हैं। इनमें से 3 पर अगले 7 माह में यातायात चालू भी हो जाएगा। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने यह बात बताई। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इंदौर बायपास पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर शीघ्र पूर्ण करने को कहा।