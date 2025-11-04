DB Mall के एस्केलेटर में 3 साल की बच्ची का पैर फंसा, दर्द से तड़पती रही मासूम

DB Mall Bhopal Accident एस्केलेटर में तीन साल की बच्ची का पैर फंसा (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News: राजधानी भोपाल में एमपी नगर स्थित डीबी मॉल में लोगों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। मॉल में करीब तीन साल की बच्ची एस्केलेटर पर चढ़ी तो उसका पैर ही फंस गया। बताते हैं, करीब आधे घंटे पैर फंसा रहा। बच्ची रोती रही। हालांकि समय रहते गार्ड और एक्सपर्ट कर्मचारी ने मशक्कत कर उसका पैर बाहर निकाला। बच्ची के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हड्डी में फ्रैक्चर की आशंका जताई जा रही है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
दरअसल, बच्ची रविवार को परिवार के साथ मॉल घूमने आई थी। बच्ची एस्केलेटर पर थी। निचले हिस्से में एस्केलेटर खुलने के दौरान उसका पैर फंस गया। वह रोने लगी। यह देख मॉल में आए लोग घबरा गए। तत्काल गार्ड पहुंचा। एस्केलेटर बंद कर बच्ची के पैर को निकालने की कवायद शुरू की है। लोगों ने भी मदद की।
बच्ची के पैर फंसने की सूचना मिली थी। मॉल मैनेजर ने बताया, लिफ्ट की एक्सपर्ट टीम ने बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया है। किसी ने थाने में शिकायत नहीं की। - जय सिंह शर्मा, टीआइ, एमपी नगर
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग