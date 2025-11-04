DB Mall के एस्केलेटर में 3 साल की बच्ची का पैर फंसा, दर्द से तड़पती रही मासूम

MP News: राजधानी भोपाल में एमपी नगर स्थित डीबी मॉल में लोगों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। मॉल में करीब तीन साल की बच्ची एस्केलेटर पर चढ़ी तो उसका पैर ही फंस गया। बताते हैं, करीब आधे घंटे पैर फंसा रहा। बच्ची रोती रही। हालांकि समय रहते गार्ड और एक्सपर्ट कर्मचारी ने मशक्कत कर उसका पैर बाहर निकाला। बच्ची के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हड्डी में फ्रैक्चर की आशंका जताई जा रही है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।