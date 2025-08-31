पुलिस की बड़ी चूक, खो गई डायल-112 वाहन की ’39 चाबियां’, आखिर कैसे…?

MP News:एमपी पुलिस की पेट्रोलिंग को स्मार्ट बनाने के लिए 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी में डायल-112 की नई व्यवस्था को हरी झंडी दिखाई थी। मध्य प्रदेश पुलिस को कुल 1200 नई डायल 112 वाहन मिली थी। महज 15 दिन बाद डायल-112 वाहनों की 39 चाबियां गायब हो गईं। इस गुमशुदगी के बाद पुलिस ने जल्दबाजी में करीब 78 हजार रुपए खर्च कर नई चाबियां बनवा ली।
वहीं जैसे ही नई चाबियों का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू हुआ, उसी दौरान पुरानी चाबियां भी अचानक मिल गईं। पुलिस की रेडियो विभाग इस मामले में जांच करना शुरू कर दी है, वहीं पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने कहा कि इस मामले की जानकारी नहीं है और अभी कोई पुता सबूत नहीं मिले है। संबंधित अधिकारी से जानकारी ली जाएगी।
चाबी गुम होने की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने तत्काल 39 नई चाबियां बनवाने के लिए आदेश दिया और काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए करीब 78,000 रुपए का खर्च आया। नई चाबियां बनकर जब तैयार हुईं, तभी इनका परीक्षण शुरू किया गया।
नई चाबियों के परीक्षण के बीच अचानक पुरानी गुम हुई चाबियां भी मिल गईं। इतनी बड़ी संख्या में चाबियां आखिर गई कहां थीं और अचानक कैसे वापस मिल गईं। इस लापरवाही से भोपाल पुलिस की सिस्टम पर गंभीर प्रश्न चिह्न खड़े कर दिए हैं।