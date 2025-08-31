पुलिस की बड़ी चूक, खो गई डायल-112 वाहन की ’39 चाबियां’, आखिर कैसे…?

MP News:एमपी पुलिस की पेट्रोलिंग को स्मार्ट बनाने के लिए 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी में डायल-112 की नई व्यवस्था को हरी झंडी दिखाई थी। मध्य प्रदेश पुलिस को कुल 1200 नई डायल 112 वाहन मिली थी। महज 15 दिन बाद डायल-112 वाहनों की 39 चाबियां गायब हो गईं। इस गुमशुदगी के बाद पुलिस ने जल्दबाजी में करीब 78 हजार रुपए खर्च कर नई चाबियां बनवा ली।