अगले 120 घंटे होगी ‘आफत वाली बारिश’, 19 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: अगस्त महीने में शुरूआत से सुस्त पड़ी बारिश की रफ्तार अंतिम दिनों में धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। बीते दिन जिले में सुबह से दोपहर तक हल्की धूप-छांव की स्थिति बनती रही, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और आष्टा सहित अन्य जगह कुछ देर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिन यानि 120 घंटे यलो अलर्ट है। जिसमें तेज बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
भू अभिलेख शाखा के अनुसार बीते बीते 24 घंटे में 3.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसे मिलाकर एक जून से अब तक औसत बारिश का आंकड़ा 827.8 मिमी पर पहुंच गया है। औसत बारिश 1148.4 मिमी का कोटा पूरा होने में अब भी 320.6 मिमी की जरूरत है। सितंबर महीने से कोटा पूरा होने की उम्मीद है।
बारिश का मौसम चलने के बावजूद अधिकतम तापमान ज्यादा होने से आमजन को गर्मी, उमस से ज्यादा राहत नहीं मिल पा रही है। न्यूनतम तापमान 23.5 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दिन में लोग गर्मी, उमस से परेशान होते हुए नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी तापमान इसी तरह से लगातार बना रहेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि 1 जून से 30 सिंतबर तक मानसून सीजन माना जाता है। मध्यप्रदेश में मानसून सीजन में कुल बारिश का कोटा 941 मिमी का है। इसी प्रकार हर जिले में बारिश का अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया है। अब तक की स्थिति देखी जाए तो सिर्फ 11 जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है, शेष स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। जहां बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। अभी सितंबर माह में भी बारिश की संभावना रहेगी।
मौसम विभाग ने 19 जिलों ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी है।