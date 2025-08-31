अगले 120 घंटे होगी ‘आफत वाली बारिश’, 19 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

जानकारी के लिए बता दें कि 1 जून से 30 सिंतबर तक मानसून सीजन माना जाता है। मध्यप्रदेश में मानसून सीजन में कुल बारिश का कोटा 941 मिमी का है। इसी प्रकार हर जिले में बारिश का अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया है। अब तक की स्थिति देखी जाए तो सिर्फ 11 जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है, शेष स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। जहां बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। अभी सितंबर माह में भी बारिश की संभावना रहेगी।