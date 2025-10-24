एमपी में भीड़ के अलग-अलग हमलों में 4 पुलिसकर्मी घायल, सिर्फ डेढ़ साल में 600 पुलिसकर्मियों पर हो चुका हमला

आपको बता दें कि, कटनी पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों पर हमला, पन्ना जिले के गजना धरमपुर गांव में रात करीब 8 बजे भीड़ द्वारा हमला किए जाने के दो घंटे बाद हुआ है। धरमपुर पुलिस थाना प्रभारी एमएस भदौरिया और कांस्टेबल राम निरंजन कुशवाहा समेत दो पुलिसकर्मी भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि, पुलिसकर्मियों पर हमला उस समय किया गया, जब वे गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पंचम यादव को गिरफ्तार करने उसके गांव पहुंचे थे। फिलहाल, दोनों घायल पुलिसकर्मी सतना जिले के एक अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद संबंधित गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।