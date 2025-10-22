युवक पर बरसाई लाठी-रॉड, गुप्तांग पर भी किए वार, बीड़ी से जलाया

आरोपियों पर नरमी से भड़की करणी सेना:

आरोपियों पर बाकल पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने, गिरफ्तारी और मामले में धारा बढ़ाने की मांग को लेकर करणी सेना ने बुधवार को बाकल मुख्य मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना के जिलाध्यक्ष सूर्यपाल सिंह सोलंकी और अन्य पदाधिकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी की। पुलिस-प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन के कारण लगभग तीन घंटे तक सड़क जाम रही, इसके चलते संपूर्ण बाजार बंद रहा। जिले में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें थानों की पुलिस अपराधियों पर नरमी दिखा रही है। आरोपियाें पर ठोस कार्रवाई न किए जाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।