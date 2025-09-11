Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में बनेगा 4-लेन बायपास, 3000 करोड़ मंजूर

MP News: 35.60 किमी लंबा पश्चिमी बायपास रतनपुर सड़क स्थित 11 मील जोड़ से रोड का काम शुरू होगा जो फंदा कला तक चार लेन बनेगा। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 11, 2025

4 lane bypass to be built in MP
4 lane bypass to be built in MP (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: राजधानी भोपाल में पश्चिमी बायपास प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से भू-अर्जन शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर ने प्रोजेक्ट के लिए तय 155 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए हुजूर एसडीएम की अध्यक्षता में टीम बनाई है। इसमें तहसीलदार, वार्ड पार्षद, सरपंच- सदस्य समेत संबंधित ग्राम के पटवारी व राजस्व निरीक्षक को शामिल किया है। अगले छह माह में इन्हें भू- अर्जन की प्रक्रिया पूरी करना होगी। 35.60 किमी लंबा पश्चिमी बायपास रतनपुर सड़क स्थित 11 मील जोड़ से रोड का काम शुरू होगा जो फंदा कला तक चार लेन बनेगा। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

यहां की इतनी जमीन लेंगे तब बनेगा बायपास

  • 15.9929 हेक्टेयर जमीन भानपुर केकडिया
  • 14.0685 हेक्टेयर जमीन समसगढ़
  • 10.2719 हेक्टेयर जमीन समसपुरा
  • 2.0694 हेक्टेयर जमीन सरवर
  • 17.8365 हेक्टेयर जमीन झागरिया खुर्द
  • 12.8594 हेक्टेयर जमीन मूंडला
  • 13.5931 हेक्टेयर जमीन नरेला
  • 4.5198 हेक्टेयर जमीन टीलाखेड़ी
  • 8.2897 हेक्टेयर जमीन जाटखेड़ी
  • 7.0626 हेक्टेयर जमीन खोकरिया
  • 4.0910 हेक्टेयर जमीन हताईखेड़ी
  • 7.5226 हेक्टेयर जमीन दूबड़ी
  • 7.4606 हेक्टेयर जमीन पिपलिया धाकड़

  • 9163 हेक्टेयर जमीन फंदा खुर्द
  • 14.1189 हेक्टेयर जमीन फंदा कलां
  • 155.731 हेक्टेयर कुल अर्जित क्षेत्र है।

    इसलिए जरूरी पूरा बायपास

    बायपास एक तरह से शहर की सीमा को तय करता है और जिन वाहनों को शहर में नहीं आना होता है वह बायपास से बाहर निकल जाते हैं।

    छह माह में प्रक्रिया पूरी

    नए सिरे से भू अर्जन करने हमने टीम तय कर दी है। आगामी छह माह में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बायपास जल्द बने इसके लिए जल्द से जल्द काम पूरा किया जाएगा।-कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

