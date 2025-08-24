Patrika LogoSwitch to English

चार राज्यों को सीधा जोड़ देगा 220 किमी का 4 लेन हाईस्पीड कॉरिडोर

High speed corridor - केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एमपी पर कुछ खास मेहरबान नजर आते हैं।

भोपाल

deepak deewan

Aug 24, 2025

4 lane high speed corridor of 220 km will connect four states directly
4 lane high speed corridor of 220 km will connect four states directly प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो सोर्स- NHAI सोशल मीडिया)

High speed corridor - केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एमपी पर कुछ खास मेहरबान नजर आते हैं। शनिवार को जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण करने आए गडकरी ने मध्यप्रदेश पर सौगातों की मानो बौछार सी कर दी। उन्होंने प्रदेश में करीब 60 हजार करोड़ रुपए की सड़क योजनाओं का ऐलान किया। इसमें एक ऐसा परियोजना भी शामिल है जोकि प्रदेश को देश के अनेक राज्यों से सीधा जोड़ देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनादौन से रायपुर तक 220 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया जोकि प्रदेश के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। विशेष बात यह है कि आगे चलकर एमपी को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जोड़ देगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में 4250 करोड़ रुपए की 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल समेत अनेक मंत्री भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एमपी में अनेक परियोजनाएं जल्द ही पूरी हो जाएंगी। 113 किमी की जबलपुर रिंग रोड अगस्त 2027 तक पूरी हो जाएगी। इसकी लागत 3500 करोड़ रुपए है। इसी तरह संदलपुर-नसरुल्लागंज-बुधनी-शाहगंज-बाड़ी के 160 किमी 4 लेन मार्ग का निर्माण भी तेजी से चल रहा है।

जबलपुर से झांसी की सीधी कनेक्टिविटी के लिए दमोह-शाहगढ़-टीकमगढ़-ओरछा टू लेन पेव्ड शोल्डर मार्ग बनाया जा रहा है। 219 किमी लंबाई की यह सड़क 2313 करोड़ में बनाई जा रही है। अमरकंटक और छत्तीसगढ़ से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जबलपुर-कुंडम-शाहपुरा-डिंडौरी-कबीर चबूतरा टू लेन मार्ग का निर्माण चालू कर दिया गया है। 201 किमी लंबी यह रोड 841 करोड़ की लागत से तैयार होगी।

4 लेन का हाईस्पीड कॉरिडोर प्रदेश के लिए बेहद उपयोगी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनादौन से रायपुर के बीच 220 किलोमीटर लंबी रोड बनाने का ऐलान किया। 4 लेन का यह हाईस्पीड कॉरिडोर प्रदेश के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। यह कॉरिडोर 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।

एमपी की देश के चार राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी

लखनादौन से रायपुर कॉरिडोर रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर से कनेक्ट होगा। इस प्रकार मध्यप्रदेश सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़ेगा। इसी के साथ एमपी की देश के चार राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। एमपी का छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आवागमन बेहद आसान हो जाएगा।

24 Aug 2025 09:31 pm

