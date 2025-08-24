चार राज्यों को सीधा जोड़ देगा 220 किमी का 4 लेन हाईस्पीड कॉरिडोर

High speed corridor - केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एमपी पर कुछ खास मेहरबान नजर आते हैं। शनिवार को जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण करने आए गडकरी ने मध्यप्रदेश पर सौगातों की मानो बौछार सी कर दी। उन्होंने प्रदेश में करीब 60 हजार करोड़ रुपए की सड़क योजनाओं का ऐलान किया। इसमें एक ऐसा परियोजना भी शामिल है जोकि प्रदेश को देश के अनेक राज्यों से सीधा जोड़ देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनादौन से रायपुर तक 220 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया जोकि प्रदेश के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। विशेष बात यह है कि आगे चलकर एमपी को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जोड़ देगा।