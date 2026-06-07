MP में कांग्रेस की बैठक से 4 विधायक गायब, बीजेपी ने की तगड़ी घेराबंदी

MP Congress MLA- मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की खाली हो रही राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस हाईकमान ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया है। इस संबंध में शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय (पीसीसी) में आयोजित बैठक में पार्टी के 4 विधायक गायब रहे। इनमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हैं। राज्यसभा चुनावों के संदर्भ में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक में विधायकों की अनुपस्थिति पर सवाल उठे। हालांकि पार्टी नेताओं ने इस पर सफाई भी दी। तीन विधायकों के बैठक में शामिल नहीं हो पाने की अलग अलग वजहें बताई गईं जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ बैठक से ऑनलाइन जुड़ गए। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के 64 में से 62 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इधर बीजेपी, कांग्रेस की सीट छीनकर राज्यसभा में तीनों अपने ही सांसद भेजने की जुगत में है। इसके लिए तगड़ी व्यूह रचना की गई है।