एमपी में 40 प्रतिशत काम शेष, वोटर्स को ढूंढने में जुटे 65 हजार बीएलओ की बढ़ी मुसीबतें

SIR- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश के जिन 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर का काम चल रहा है उनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। प्रदेश में विवादों के बीच यह काम लगातार जारी है। मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने लिए एसआईआर का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना पत्रक बांटे जा रहे हैं और उनका डिजिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के करीब पौने 6 करोड़ मतदाताओं के घर एन्युमरेशन फॉर्म पहुंच चुके हैं। अभी एमपी में डिजिटाइजेशन का करीब 40 प्रतिशत काम शेष है। ऐसे में प्रदेशभर में वोटर्स को घर घर जाकर ढूंढने में जुटे हजारों बीएलओ की मुसीबतें बढ़ गई हैं।