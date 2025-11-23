Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में 40 प्रतिशत काम शेष, वोटर्स को ढूंढने में जुटे 65 हजार बीएलओ की बढ़ी मुसीबतें

SIR- वोटर्स को ढूंढ रहे 65 हजार बीएलओ, तय सीमा में काम पूरा करने का दबाव

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 23, 2025

40 percent of SIR digitization work remaining in MP

40 percent of SIR digitization work remaining in MP (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

SIR- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश के जिन 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर का काम चल रहा है उनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। प्रदेश में विवादों के बीच यह काम लगातार जारी है। मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने लिए एसआईआर का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना पत्रक बांटे जा रहे हैं और उनका डिजिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के करीब पौने 6 करोड़ मतदाताओं के घर एन्युमरेशन फॉर्म पहुंच चुके हैं। अभी एमपी में डिजिटाइजेशन का करीब 40 प्रतिशत काम शेष है। ऐसे में प्रदेशभर में वोटर्स को घर घर जाकर ढूंढने में जुटे हजारों बीएलओ की मुसीबतें बढ़ गई हैं।

चार दिसंबर तक भरे जाएंगे गणना पत्रक

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर के दौरान बीएलओ द्वारा वोटर्स को गणना पत्रक दिए जा रहे हैं। मतदाताओं के घर घर जाकर इसका वितरण किया जा रहा है। एसआईआर के अंतर्गत यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी।

ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म

एसआईआर के दौरान वोटर गणना पत्रक ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही वोटर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाइट https://ceoelection.mp.gov.in पर जाकर 2003 की मतदाता सूची भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

इस बीच राज्य में 5 करोड़ 73 लाख से अधिक वोटर्स को बीएलओ द्वारा एन्युमरेशन फॉर्म का वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में गणना पत्रक डिजीटाइजेशन का काम 57.05 प्रतिशत पूरा हो गया है।

बीएलओ की मुश्किलों में और बढ़ोत्तरी

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 23 नवंबर तक प्रदेश के 5 करोड़ 73 लाख 2 हजार 531 वोटर्स को गणना पत्रक दिए जा चुके हैं। इनमें से 3 करोड़ 27 लाख 48 हजार 305 गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन भी पूरा किया जा चुका है, जो कुल गणना पत्रकों का 57.05 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में अभी भी 40 प्रतिशत से ज्यादा काम शेष है। डिजिटाइजेशन का काम तय समय सीमा में पूरा करने का जबर्दस्त दबाव है। ऐसे में प्रदेशभर में वोटर्स को घर घर जाकर ढूंढने में जुटे बीएलओ की मुश्किलों में और बढ़ोत्तरी हो गई है।

प्रदेश में एसआईआर के काम में 65014 बूथ लेवल अधिकारियों को तैनात किया गया है। सभी बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स को ढूंढ रहे हैं।

Updated on:

23 Nov 2025 07:01 pm

Published on:

23 Nov 2025 07:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 40 प्रतिशत काम शेष, वोटर्स को ढूंढने में जुटे 65 हजार बीएलओ की बढ़ी मुसीबतें

