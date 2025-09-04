Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

‘1 हजार करोड़’ रुपए खर्च करेगी सरकार, महिलाओं को होगा तगड़ा फायदा

MP News:परियोजना में पौधरोपण की मप्र इलेक्ट्रिक डेव्हलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 04, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: पीएम मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के बाद मध्यप्रदेश में 'एक बगिया मां के नाम' परियोजना की शुरुआत की गई। जिसके तहत स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपनी निजी भूमि पर फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 10162 महिलाओं को स्वीकृति भी मिल चुकी है।

परियोजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पात्र हितग्राहियों को पौधों की खरीद से लेकर सुरक्षा के साथ ही सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड बनाने के लिए राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के लिए 31 हजार महिलाओं को लक्ष्य रखा गया था लेकिन अब तक लक्ष्य से अधिक 40 हजार महिलाएं पंजीयन करा चुकी हैं।

ये भी पढ़ें

बचेगा 13 किमी. का फेरा, MP के 2 जिलों को जोड़ने के लिए बनेगी ‘पक्की सड़क’
नागदा
फोटो सोर्स: पत्रिका

क्या है ये योजना

"एक बगिया मां के नाम" मध्य प्रदेश सरकार की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य महिला स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए उनके निजी भूमि पर फलदार पौधे लगाना है। इस परियोजना के तहत हितग्राहियों को पौधे, खाद, और सिंचाई की सुविधा मिलती है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह परियोजना 15 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक चलेगी और इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

डैशबोर्ड से की जा रही निगरानी

परियोजना में पौधरोपण की मप्र इलेक्ट्रिक डेव्हलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। जिससे चयनित जमीन, गड्ढे सहित पौधों की यथास्थिति के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही बाद में ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। पौधरोपण में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं।

ये 5 जिले टॉप पर

इस योजना के क्रियान्वयन में बुधवार तक की स्थिति में 5 जिले आगे हैं। इसमें खंडवा, सिंगरौली, बैतूल, देवास और आगर मालवा शामिल हैं। वहीं टॉप 5 ब्लॉक में खंडवा, चितरंगी, पंधाना, पुनासा और खालवा शामिल है।

ये भी पढ़ें

‘PM आवास योजना’ के हितग्राहियों को लौटानी होगी राशि, नोटिस जारी
हरदा
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 12:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘1 हजार करोड़’ रुपए खर्च करेगी सरकार, महिलाओं को होगा तगड़ा फायदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट