‘1 हजार करोड़’ रुपए खर्च करेगी सरकार, महिलाओं को होगा तगड़ा फायदा

"एक बगिया मां के नाम" मध्य प्रदेश सरकार की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य महिला स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए उनके निजी भूमि पर फलदार पौधे लगाना है। इस परियोजना के तहत हितग्राहियों को पौधे, खाद, और सिंचाई की सुविधा मिलती है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह परियोजना 15 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक चलेगी और इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।