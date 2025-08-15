एमपी के 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, हादसे में मौके पर ही तोड़ दिया दम

MP News- एमपी के 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। एक हादसे में युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एमपी के इन श्रद्धालुओं की कार ट्रक से जा भिड़ी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यह हादसा हुआ। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हुई इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार एकाएक बेकाबू हो गई और चिरचारी नेशनल हाईवे पर ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कार सवार कुल 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई। ड्राइवर की हालत भी गंभीर है। ये सभी धार्मिक यात्रा पर ओडिशा के लिए निकले थे।