भोपाल

एमपी के 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, हादसे में मौके पर ही तोड़ दिया दम

MP News- एमपी के 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। एक हादसे में युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

भोपाल

deepak deewan

Aug 15, 2025

5 devotees from MP died in a car accident in Rajnandgaon
5 devotees from MP died in a car accident in Rajnandgaon

MP News- एमपी के 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। एक हादसे में युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एमपी के इन श्रद्धालुओं की कार ट्रक से जा भिड़ी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यह हादसा हुआ। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हुई इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार एकाएक बेकाबू हो गई और चिरचारी नेशनल हाईवे पर ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कार सवार कुल 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई। ड्राइवर की हालत भी गंभीर है। ये सभी धार्मिक यात्रा पर ओडिशा के लिए निकले थे।

एमपी के इंदौर के 4 और रतलाम के 1 श्रद्धालु की छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। बागनदी थाना क्षेत्र में उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई जिससे उसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई। कार ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हो गया है।

इंदौर से 7 श्रद्धालु ओडिशा की धार्मिक यात्रा पर निकले थे

अर्टिगा कार नंबर MP-09 DH 8684 से इंदौर से 7 श्रद्धालु ओडिशा की धार्मिक यात्रा पर निकले थे। राजनांदगांव में उनकी
तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। भीषण टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। श्रद्धालु कार में ही फंसे रह गए जिनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई।

स्पीड से बेकाबू कार अचानक डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ आ गई

पुलिस ने शवों को निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। इधर ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा के मुताबिक कार रायपुर की तरफ जा रही थी। स्पीड से बेकाबू कार अचानक डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ आ गई जहां सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। जिनकी मौत हुई उनमें आकाश मौर्या, गोविंद, अमन राठौर और नितिन यादव शामिल हैं।

