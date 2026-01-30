हैवानियत की हदें पार! MP में पांच स्ट्रीट डॉग्स को दिया गया जहर, तड़प-तड़पकर हुई मौत

एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बिंदु रमाकांत पांडे ने शाहपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि शाहपुरा क्षेत्र के एक कैंपस स्थित आवासीय सोसायटी में ये कुत्ते लंबे समय से रह रहे थे और सोसायटी के कई रहवासी नियमित रूप से उन्हें भोजन उपलब्ध कराते थे। 25 जनवरी को अचानक पांच कुत्ते लापता हो गए थे। बाद में दो कुत्ते गंभीर अवस्था में मिले, जिन्हें तत्काल निजी पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।