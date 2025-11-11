एमपी का पुराना बांध धंसा, 6 दशक पहले बनी स्लैब ढहने पर आने-जाने पर लगाई पाबंदी

केरवा बांध के पुल के ऊपर बना स्लैब गिर गया है। सीमेंट क्रांक्रीट का यह स्लैब गेट नंबर 8 के ऊपर बना था। इसी पुल से होकर आसपास के अनेक गांव के लोग आना जाना करते हैं। केरवा बांध का पानी ही भोपाल के कोलार इलाके में सप्लाई किया जाता है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह ब्रिज के ऊपर से निकला ही था कि अचानक पुल ढह गया। कुछ देर पहले ही अनेक लोग इस पुल से निकले थे। गनीमत रही कि उस वक्त पुल नहीं ढहा अन्यथा कई जानें जा सकती थीं।