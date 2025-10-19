एमपी के इस शहर के लिए बना 5 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट, अप्रेल तक पूरे हो जाएंगे 2800 करोड़ के काम

Deepdan- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को धर्मस्थल चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने मां मंदाकिनी के पंचवटी घाट पर दीपदान किया। सीएम मोहन यादव ने यहां बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटीं। उन्होंने कहा कि चित्रकूट का विकास प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए संतों, प्रबुद्ध जनों और आमजनों के सुझाव भी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक भी ली। यहां कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने बताया कि चित्रकूट के समग्र विकास के लिए 5 हजार करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है। 2800 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य अगले साल अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे।