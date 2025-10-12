50000 अतिथि शिक्षकों पर आर्थिक संकट, विभाग ने रोक दिया वेतन

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 70 हजार अतिथि शिक्षकों की भर्ती की है। जुलाई अगस्त में जिला स्तर पर विभाग ने इनकी नियुक्ति की थी। नियमित की तरह इन पर भी ई अटेन्डेस का नियम लागू किया गया। तकनीकी दिक्कतों के चलते नियमित शिक्षको को तो इससे छूट दी गई अतिथि के लिए कोई प्रावधान नहीं हुए। करीब बीस प्रतिशत को वेतन मिल पाया है। बाकी हाजिरी लगाने के बाद भी गैर हाजिर है।