भोपाल

एमपी के 16 जिलों में बिजली बिलों में बड़ी छूट, साढ़े 6 लाख उपभोक्ताओं को मिला लाभ

Bill- मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं के हित में की पहल, बिजली बिलों में 20 प्रतिशत छूट दी

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 21, 2026

6.5 lakh consumers in 16 districts of MP get relief in electricity bills

6.5 lakh consumers in 16 districts of MP get relief in electricity bills (फोटो- patrika.com)

Bill- एमपी में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं के हित में पहल कर रही है। कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में बिजली बिलों में बड़ी छूट दी जा रही है। इन जिलों के साढ़े 6 लाख उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिल रहा है। इन उपभोक्ताओं ने केन्द्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगवाए हैं जिसके कारण उन्हें बिलों में छूट मिल रही है। कंपनी कार्यक्षेत्र में न केवल स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज गति से चल रहा है बल्कि जहां ये मीटर लगाए जा चुके हैं वहां समय पर बिलिंग तथा रीडिंग भी हो रही है।

कंपनी अधिकारियों के अनुसार स्‍मार्ट मीटर लगने से उपभोक्‍ताओं को बेहतर सेवाएं मिल रहीं हैं, बिजली की सटीक बिलिंग हो रही है और ऊर्जा दक्षता में सुधार भी हो रहा है। स्‍मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं।

स्‍मार्ट मीटर से रियल टाइम डेटा

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्‍मार्ट मीटर के फायदे बताते हुए कहा है कि स्‍मार्ट मीटर से रियल टाइम डेटा प्राप्‍त किया जा सकता है, जिससे उपभोक्‍ताओं को सटीक और समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जा रही है। जहां-जहां भी स्‍मार्ट मीटर स्‍थापित किए जा चुके हैं, वहां पर बिलिंग तथा रीडिंग निर्धारित समय पर हो रही है, इससे सभी उपभोक्‍ता संतुष्‍ट हैं।

नए टैरिफ आर्डर के अनुसार स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। दिसंबर माह का बिल जो कि जनवरी माह में जारी हुआ है, उसमें दिन के टैरिफ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई विद्युत के दौरान बनी यूनिट पर छूट अलग कॉलम में अंकित की गई है।

अब तक 6 लाख 57 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए

भोपाल सहित पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में अब तक 06 लाख 57 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इन सभी उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट मिल रही है। कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में ये स्मार्ट मीटर स्‍थापित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक भोपाल शहर वृत्‍त में 3 लाख 30 हजार से अधिक स्‍मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

