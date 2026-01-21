एमपी के 16 जिलों में बिजली बिलों में बड़ी छूट, साढ़े 6 लाख उपभोक्ताओं को मिला लाभ

Bill- एमपी में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं के हित में पहल कर रही है। कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में बिजली बिलों में बड़ी छूट दी जा रही है। इन जिलों के साढ़े 6 लाख उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिल रहा है। इन उपभोक्ताओं ने केन्द्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगवाए हैं जिसके कारण उन्हें बिलों में छूट मिल रही है। कंपनी कार्यक्षेत्र में न केवल स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज गति से चल रहा है बल्कि जहां ये मीटर लगाए जा चुके हैं वहां समय पर बिलिंग तथा रीडिंग भी हो रही है।