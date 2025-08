आठवीं पास 70 हजार बच्चों का भविष्य अधर में, 9वीं कक्षा में नहीं मिल रहा एडमिशन

MP School Admission: प्रदेश में 60 से 70 हजार विद्यार्थी नौंवी कक्षा की परीक्षा नहीं दे सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मापदंड के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल (Board of Secondary Education) ने नौंवी कक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों की उम्र 13 साल तय कर दी है। ऐसे में पहले ही 8वीं कक्षा पास कर चुके छात्र नौंवी की परीक्षा के लिए अंडरऐज (Students are under age) हो गए। इससे प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में करीब 70 हजार बच्चों के परीक्षा से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है। अभिभावक परेशान हैं। माशिमं में उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई को सचिव केडी त्रिपाठी रिटायर्ड के होने के बाद नए सचिव का फैसला अधर में है।