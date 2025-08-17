‘बीडीए’ के 22 प्रोजेक्ट में 90% मकान- दुकान, मास्टर प्लान से कई बाहर

MP News: भोपाल विकास प्राधिकरण के पास मास्टर प्लान को जमीन पर उतारने का जिम्मा है, लेकिन मौजूदा प्रोजेक्ट और स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता। अभी प्राधिकरण के प्रस्तावित व चालू 22 प्रोजेक्ट में से महज दो प्रोजेक्ट ही सार्वजनिक उपयोग वाले मास्टर प्लान में दर्ज है। यानी प्राधिकरण मास्टर प्लान के महज दस फीसदी प्रावधानों को ही जमीन पर उतारने की योजना पर काम कर रहा है, 90 प्रतिशत में मकान-दुकान बेचने वाले प्रोजेक्ट है।
-सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना
-घरोंदा सलैया योजना
-महालक्ष्मी आवासीय परिसर
45 मीटर चौड़ी मिसरोद बर्रई रोड: ये मिसरोद से बगली, बर्रई को जोड़ने वाली 45 मीटर वाली सड़क है। यहां करीब पांच किलोमीटर लंबाई की रोड लोगों को मिसरोद से एक नया रास्ता बनाकर देगी। ज्ञात हो कि 2020 से इस पर काम चल रहा, लेकिन ये पूरी नहीं हुई। ये प्राथमिक प्रोजेक्ट से बाहर है।
मिसरोद फेस एक, फेज दो, एयरोसिटी योजना फेस एक, राजाभोज आवासीय योजना, विद्यानगर फेस दो, एयरोसिटी डूप्लेक्स, कटारा हिल्स योजना, रक्षा विहार फेज तीन, एयरोसिटी दो, विद्यानगर फेज तीन बावड़िया कला कोलार, भैरोपुर मिसरोद में मकान व दुकान का विक्रय किया जा रहा है।
प्राधिकरण शासन के निर्देश के अनुसार प्रोजेक्ट तय करता है। शहरी विकास के अनुरूप प्लान बनाकर काम करते हैं। बीडीए के कामों की समीक्षा भी की जा रही है।-संजीव सिंह, संभागायुक्त- प्रशासक बीडीए
नर्मदापुरम रोड विद्यानगर भाग दो में नया आइएसबीटी बीडीए तय कर रहा है। ये बेहद धीमी गति से चल रहा प्रोजेक्ट है। करीब 300 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में अभी बेसमेंट ही तैयार हुआ है। बताया जाता है कि इस काम पूरा करने की समय सीमा भी निकल गई।