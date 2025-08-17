‘बीडीए’ के 22 प्रोजेक्ट में 90% मकान- दुकान, मास्टर प्लान से कई बाहर

MP News: भोपाल विकास प्राधिकरण के पास मास्टर प्लान को जमीन पर उतारने का जिम्मा है, लेकिन मौजूदा प्रोजेक्ट और स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता। अभी प्राधिकरण के प्रस्तावित व चालू 22 प्रोजेक्ट में से महज दो प्रोजेक्ट ही सार्वजनिक उपयोग वाले मास्टर प्लान में दर्ज है। यानी प्राधिकरण मास्टर प्लान के महज दस फीसदी प्रावधानों को ही जमीन पर उतारने की योजना पर काम कर रहा है, 90 प्रतिशत में मकान-दुकान बेचने वाले प्रोजेक्ट है।