Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में पकड़ाई सबसे महंगे मादक पदार्थ की बड़ी खेप

Hydroponic weed - मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए मुफीद बन गया लगता है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 22, 2025

24 KG hydroponic weed recovered in Bhopal
24 KG hydroponic weed recovered in Bhopal

Hydroponic weed - मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए मुफीद बन गया लगता है। यहां एमडी ड्रग्स के कारखाने तक चल रहे हैं। अब भोपाल में एक बार फिर नशे के सामान की बड़ी खेप जब्त हुई है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने यहां से 24 KG हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया है जोकि गांजे का सबसे महंगा रूप है। इसे सिगरेट या सिगार पेपर में भरकर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। DRI ने भोपाल स्टेशन पर कुछ लोगों को पकड़कर हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की जिससे सनसनी फैल गई। बाद में DRI ने देशभर में ऑपरेशन वीड आउट चलाया जिसके अंतर्गत हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया। मामले में मास्टर माइंड समेत पांच आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार डीआरआई ने 20 अगस्त को भोपाल रेलवे जंक्शन पर ये कार्रवाई की। इस दौरान स्टेशन पर 24.186 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया। एक अन्य टीम ने उसी दिन बेंगलुरु में करीब 30 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया।

भोपाल स्टेशन पर डीआरआई की टीम ने ट्रेन में तलाशी लेते हुए दो यात्रियों का सामान चेक किया। ये यात्री 19 अगस्त 2025 को बेंगलुरु से ट्रेन में सवार हुए थे। भोपाल में हुई कार्रवाई के बाद थाईलैंड से आए एक यात्री से 21 अगस्त को 17.95 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया। कुल 72 करोड़ रुपए का 72.024 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया गया है।

ये भी पढ़ें

भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Important decision of Supreme Court in Bhopal MLA Arif Masood case

हाइड्रोपोनिक वीड सबसे महंगा गांजा

हाइड्रोपोनिक वीड सबसे महंगा गांजा होता है। इसे मिट्टी के बिना तैयार किया जाता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाए गए गांजे में आम गांजे की तुलना में उच्च THC (टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल) स्तर होता है। इससे ये ज्यादा नशीला बन जाता है।

ये भी पढ़ें

एमपी के वरिष्ठ अफसरों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल, मुख्य सचिव का एक दावेदार कम हुआ
भोपाल
IAS Alka upadhyay

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 07:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में पकड़ाई सबसे महंगे मादक पदार्थ की बड़ी खेप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.