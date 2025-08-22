भोपाल में पकड़ाई सबसे महंगे मादक पदार्थ की बड़ी खेप

Hydroponic weed - मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए मुफीद बन गया लगता है। यहां एमडी ड्रग्स के कारखाने तक चल रहे हैं। अब भोपाल में एक बार फिर नशे के सामान की बड़ी खेप जब्त हुई है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने यहां से 24 KG हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया है जोकि गांजे का सबसे महंगा रूप है। इसे सिगरेट या सिगार पेपर में भरकर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। DRI ने भोपाल स्टेशन पर कुछ लोगों को पकड़कर हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की जिससे सनसनी फैल गई। बाद में DRI ने देशभर में ऑपरेशन वीड आउट चलाया जिसके अंतर्गत हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया। मामले में मास्टर माइंड समेत पांच आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है।