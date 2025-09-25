CAT-DOG की लड़ाई में दुश्मन बने दंपति, कोर्ट से पत्नी की दो टूक-‘पति को छोड़ दूंगी, बिल्ली को नहीं’

bhopal News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आए इस अजीबो-गरीब मामले को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। बिल्ली और कुत्ते की वजह से पति-पत्नी में तलाक की नौबत आ गई है। दोनों की शादी नौ महीने पहले ही हुई थी। बात इतनी बिगड़ी कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पत्नी ने दो टूक शब्दों में कहा कि वह पति को छोड़ देगी, लेकिन बिल्ली को नहीं।
दरअसल, भोपालमें रह रहे ये पति-पत्नी दोनों ही पेट्स लवर हैं। पति ने घर में कुत्ता पाला हुआ है। तो पत्नी बिल्ली को पाल रही है। दोनों आपने पेट्स से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली।
कुत्ते और बिल्ली की वजह से बात तलाक तक पहुंच गई है। मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंचा है। कोर्ट की काउंसलर दोनों को समझाने में लगे हैं। दोनों अपने-अपने पेट को लेकर बेहद भावुक हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हैं।
पति-पत्नी में विवाद की शुरुआत कुत्ते और बिल्ली की वजह से ही हुई है। पति का कुत्ता पत्नी की बिल्ली को परेशान कर रहा था। पत्नी ने इसकी शिकायत पति से की। उसने कहा कि तुम्हारा कुत्ता हमारी बिल्ली को परेशान कर रहा है। वहीं, पति ने दलील दी कि मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि तुम मायके से जानवर लेकर नहीं आओगी। सभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन पत्नी बिल्ली को लेकर आई। बिल्ली घर की मछलियों पर नजर रखती है।
वहीं आइटी सेक्टर में जॉब करने वाला महिला का पति फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। पत्नी यूपी की रहने वाली है। वह भोपाल में जॉब करती है। पत्नी ने कई जानवर मायके में छोड़ दिए हैं, लेकिन वह बिल्ली को कतई छोड़ने को तैयार नहीं है।