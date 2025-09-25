CAT-DOG की लड़ाई में दुश्मन बने दंपति, कोर्ट से पत्नी की दो टूक-‘पति को छोड़ दूंगी, बिल्ली को नहीं’

पति-पत्नी में विवाद की शुरुआत कुत्ते और बिल्ली की वजह से ही हुई है। पति का कुत्ता पत्नी की बिल्ली को परेशान कर रहा था। पत्नी ने इसकी शिकायत पति से की। उसने कहा कि तुम्हारा कुत्ता हमारी बिल्ली को परेशान कर रहा है। वहीं, पति ने दलील दी कि मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि तुम मायके से जानवर लेकर नहीं आओगी। सभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन पत्नी बिल्ली को लेकर आई। बिल्ली घर की मछलियों पर नजर रखती है।