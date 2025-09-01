तेरहवीं कार्यक्रम में बड़ा हादसा, जमीन धंसने से गड्ढे में जा गिरी आधा दर्जन महिलाएं, मची चीख-पुकार

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। शहर में आयोजित तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान अचानक जमीन धंसने से ऊपर बैठी लगभग आधा दर्जन महिलाएं गहरे गड्ढे में जा गिरीं। हादसे में महिलाओं के चोटें आई हैं। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि, ये पूरा घटनाक्रम शहर के बैरागढ़ इलाके में स्थित मछली मार्केट में रविवार को हुआ है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि, परिवारजन भवन के एक हिस्से में रसोई कार्यक्रम के लिए बैठे थे। तभी अचानक जमीन का एक हिस्साधंस गया, जिसके चलत ऊपर बैठी महिलाएं सीधे गड्ढे में जा गिरीं। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत ही गिरने वाली महिलाओं को गड्ढे से बाहर निकाला और नजदीकी क्लीनिक में इलाज के लिए लेकर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि, जिस भवन में हादसा हुआ, वो ज्यादा पुराना भी नहीं है। उसे बने अभी सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। हालांकि, लोग निर्माण की गुणवत्ता को खराब बता रहे हैं। ठेकेदार ने लापरवाही बरती, जिस वजह से हादसा हुआ। साथ ही, भवन तालाब के किनारे बना होने के कारण बारिश में जमीन और कमजोर हो गई थी।
हादसे में घायल हुई महिलाओं का कहना है कि, हादसे के वक्त संबंधित हिस्से पर करीब आदा दर्जन महिलाएं बैठी थीं। इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता एक पल के लिए जीन में कमपन महसूस हुआ और धमाके की आवाज के साथ उनके साथ ऊपर बैठी सभी महिलाएं एकाएक गड्ढे में पड़ी दिखीं। सभी के हाथ-पैरों में चोटें आई हैं।
एक अन्य घायल महिला ने कहा कि, गड्ढे के अंद सरिये भी निकले हुए थे। लेकिन, गनीमत रही कि, कोई भी महिला उन सरियों की जद में नहीं आई, वरना वो गंभीर घायल हो सकती थीं।
वहीं, राखी गोदरे ने कहा कि उनके सिर पर चोट आई है, जबकि शांति बाई ने बताया कि जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू किया, तभी जमीन धंसी और वो गड्ढे में जा गिरी। इससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और एकाएक चारों ओर से चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं।