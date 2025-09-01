Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

तेरहवीं कार्यक्रम में बड़ा हादसा, जमीन धंसने से गड्ढे में जा गिरी आधा दर्जन महिलाएं, मची चीख-पुकार

Bhopal News : परिवारजन भवन के एक हिस्से में रसोई कार्यक्रम के लिए बैठे थे। तभी अचानक जमीन का एक हिस्साधंस गया, जिसके चलत ऊपर बैठी महिलाएं सीधे गड्ढे में जा गिरीं।

भोपाल

Faiz Mubarak

Sep 01, 2025

Bhopal News
तेरहवीं कार्यक्रम में हादसा (Photo Source- Patrika)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। शहर में आयोजित तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान अचानक जमीन धंसने से ऊपर बैठी लगभग आधा दर्जन महिलाएं गहरे गड्ढे में जा गिरीं। हादसे में महिलाओं के चोटें आई हैं। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि, ये पूरा घटनाक्रम शहर के बैरागढ़ इलाके में स्थित मछली मार्केट में रविवार को हुआ है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि, परिवारजन भवन के एक हिस्से में रसोई कार्यक्रम के लिए बैठे थे। तभी अचानक जमीन का एक हिस्साधंस गया, जिसके चलत ऊपर बैठी महिलाएं सीधे गड्ढे में जा गिरीं। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत ही गिरने वाली महिलाओं को गड्ढे से बाहर निकाला और नजदीकी क्लीनिक में इलाज के लिए लेकर पहुंचे।

ये भी पढ़ें

बिना रस्सी-पिंजरे के मगरमच्छ पकड़ने पहुंच गई रेस्क्यू टीम, फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान, हमले में दो घायल
नीमच
Crocodile Rescue Video

गुणवत्ता विहीन भवन निर्माण का आरोप

बताया जा रहा है कि, जिस भवन में हादसा हुआ, वो ज्यादा पुराना भी नहीं है। उसे बने अभी सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। हालांकि, लोग निर्माण की गुणवत्ता को खराब बता रहे हैं। ठेकेदार ने लापरवाही बरती, जिस वजह से हादसा हुआ। साथ ही, भवन तालाब के किनारे बना होने के कारण बारिश में जमीन और कमजोर हो गई थी।

घायल महिलाओं ने सुनाया दर्द

हादसे में घायल हुई महिलाओं का कहना है कि, हादसे के वक्त संबंधित हिस्से पर करीब आदा दर्जन महिलाएं बैठी थीं। इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता एक पल के लिए जीन में कमपन महसूस हुआ और धमाके की आवाज के साथ उनके साथ ऊपर बैठी सभी महिलाएं एकाएक गड्ढे में पड़ी दिखीं। सभी के हाथ-पैरों में चोटें आई हैं।

एक अन्य घायल महिला ने कहा कि, गड्ढे के अंद सरिये भी निकले हुए थे। लेकिन, गनीमत रही कि, कोई भी महिला उन सरियों की जद में नहीं आई, वरना वो गंभीर घायल हो सकती थीं।

वहीं, राखी गोदरे ने कहा कि उनके सिर पर चोट आई है, जबकि शांति बाई ने बताया कि जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू किया, तभी जमीन धंसी और वो गड्ढे में जा गिरी। इससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और एकाएक चारों ओर से चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 10:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / तेरहवीं कार्यक्रम में बड़ा हादसा, जमीन धंसने से गड्ढे में जा गिरी आधा दर्जन महिलाएं, मची चीख-पुकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट