तेरहवीं कार्यक्रम में बड़ा हादसा, जमीन धंसने से गड्ढे में जा गिरी आधा दर्जन महिलाएं, मची चीख-पुकार

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। शहर में आयोजित तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान अचानक जमीन धंसने से ऊपर बैठी लगभग आधा दर्जन महिलाएं गहरे गड्ढे में जा गिरीं। हादसे में महिलाओं के चोटें आई हैं। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि, ये पूरा घटनाक्रम शहर के बैरागढ़ इलाके में स्थित मछली मार्केट में रविवार को हुआ है।