एमपी के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप, बच्चों की फीस भरता था हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म और मुस्लिम बनाने का आरोपी

Machli News- एमपी के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। भोपाल में हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देकर दुष्कर्म करने और मुस्लिम बनाने के आरोपी शारिक मछली द्वारा उनके बच्चों की फीस भरने का इल्जाम लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने भोपाल में बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस में यह दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि हिंदू युवतियों से दुष्कर्म-लव जिहाद का आरोपी शारिक प्रदेश के किसी मंत्री के बच्चों की फीस चुका रहा था। हालांकि मनोज यादव ने मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने पूछा कि सहकारिता विभाग, मंत्री विश्वास सारंग के पास है, फिर भी अब तक मछली परिवार की अवैध समितियों के टेंडर निरस्त क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री आरोपी को बुलेट पर पीछे बैठाकर उसके साथ घूम रहे हैं, खुद अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं, उनपर कार्रवाई हो।