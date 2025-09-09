Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप, बच्चों की फीस भरता था हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म और मुस्लिम बनाने का आरोपी

Machli News- एमपी के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। भोपाल में हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देकर दुष्कर्म करने और मुस्लिम बनाने के आरोपी शारिक मछली द्वारा उनके बच्चों की फीस भरने का इल्जाम लगाया गया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 09, 2025

Accused of raping Hindu girls paying fees of MP minister's children
Accused of raping Hindu girls paying fees of MP minister's children

Machli News- एमपी के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। भोपाल में हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देकर दुष्कर्म करने और मुस्लिम बनाने के आरोपी शारिक मछली द्वारा उनके बच्चों की फीस भरने का इल्जाम लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने भोपाल में बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस में यह दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि हिंदू युवतियों से दुष्कर्म-लव जिहाद का आरोपी शारिक प्रदेश के किसी मंत्री के बच्चों की फीस चुका रहा था। हालांकि मनोज यादव ने मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने पूछा कि सहकारिता विभाग, मंत्री विश्वास सारंग के पास है, फिर भी अब तक मछली परिवार की अवैध समितियों के टेंडर निरस्त क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री आरोपी को बुलेट पर पीछे बैठाकर उसके साथ घूम रहे हैं, खुद अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं, उनपर कार्रवाई हो।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने कोलुआ की 24 एकड़ जमीन और बैंक खातों की जांच की मांग की। उन्होंने मछली के ठेकों पर सहकारिता विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाया। सपा प्रदेशाध्यक्ष ने पूछा कि जो अवैध कॉलोनियां कटीं उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला, कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से दिया इस्तीफा
खंडवा
Former MP Congress state president Arun Yadav resigned from Congress office trust

मंत्री विश्वास सारंग का नजदीकी बताया

डॉ. मनोज यादव ने आरोपी शारिक मछली को प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का नजदीकी बताया। उन्होंने कहा कि मछली पर सरकार ने कार्रवाई की इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह भी कहता हूं कि यह महज दिखावटी कार्रवाई है। शारिक के भाई शहरयार को बीजेपी ने निकाला नहीं बल्कि केवल इस्तीफा लिया गया है।

असली मगरमच्छ पर करें कार्रवाई

डॉ. मनोज यादव ने कहा कि मछली के पीछे जो असली मगरमच्छ हैं उनपर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश के जो मंत्री बुलेट पर उसे पीछे बैठाकर घूम रहे हैं, कार में घुमा रहे हैं, अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं, उनपर कार्रवाई कब होगी। आपके मंत्री पर आरोप लग रहे हैं तो पहले उनका इस्तीफा लीजिए, उनकी जांच होनी चाहिए।

सपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने कहा कि शारिक मछली के कारोबार के लिए जो समिति बनाई उसे कलेक्टर ने बहुत पहले ही अवैध घोषित कर दी थी। उन्होंने पूछा कि 15 साल से अवैध कारोबार कैसे चल रहा था? सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग के पास है, फिर अभी तक अवैध समितियों को निरस्त क्यों नहीं किया गया? सहकारिता विभाग में आए टेंडर अभी तक निरस्त क्यों नहीं किए? सपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा— मुख्यमंत्रीजी से मेरा सवाल है, ये कब निरस्त होंगे?

मंत्री के बच्चों की भर रहा था फीस

सपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मुझे सूत्रों से मालूम चला है कि प्रदेश के किसी मंत्री के बच्चों की फीस भी शारिक मछली के खातों से चुकाई जाती थी। अभी तक उनके खातों की जांच क्यों नहीं की गई है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि सपा प्रदेशाध्यक्ष ने संबंधित मंत्री का नाम नहीं बताया।

मछली पर कार्रवाई रोकने मंत्री ने किया फोन

मनोज यादव ने आरोप लगाया कि शारिक मछली की शिकायत हुई तो प्रदेश के मंत्रियों ने फोन कर कहा कि उसपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यादव ने इसकी भी जांच की मांग की। सपा प्रदेशाध्यक्ष ने पूछा कि कौन सा मंत्री फोन करता है कि कार्रवाई नहीं होना चाहिए। शारिक मछली पर कार्रवाई हो रही है तो ऐसे मंत्रियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए।

एमपी के आईएएस की बड़ी उपलब्धि, खास काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान
भोपाल
IAS Kamlesh Bhargava honored at international level

#Crime

09 Sept 2025 07:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप, बच्चों की फीस भरता था हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म और मुस्लिम बनाने का आरोपी

