एमपी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे एक्टर आशुतोष राणा, शामिल होंगी कई हस्तियां

Ashutosh Rana- बॉलीवुड के फेमस एक्टर आशुतोष राणा एमपी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के कटनी जिले में होगा। यहां पांच दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े धार्मिक आयोजन में कई हस्तियां शामिल होंगी। इसी क्रम में प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आमंत्रित किया गया है। एक्टर आशुतोष राणा इसके लिए खासतौर पर सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को आमंत्रण पत्र सौंपा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित प्रदेश के कुछ अन्य राजनेताओं को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है।