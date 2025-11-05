Patrika LogoSwitch to English

एमपी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे एक्टर आशुतोष राणा, शामिल होंगी कई हस्तियां

Katni- फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा कटनी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित कर रहे, सीएम मोहन यादव को दिया आमंत्रण पत्र

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 05, 2025

Actor Ashutosh Rana is organizing a major event in Katni

एक्टर आशुतोष राणा ने सीएम मोहन यादव से भेंट की

Ashutosh Rana- बॉलीवुड के फेमस एक्टर आशुतोष राणा एमपी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के कटनी जिले में होगा। यहां पांच दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े धार्मिक आयोजन में कई हस्तियां शामिल होंगी। इसी क्रम में प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आमंत्रित किया गया है। एक्टर आशुतोष राणा इसके लिए खासतौर पर सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को आमंत्रण पत्र सौंपा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित प्रदेश के कुछ अन्य राजनेताओं को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है।

कटनी के दद्दाजी धाम में 5 दिन का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह भव्य कार्यक्रम फेमस फिल्म एक्टर आशुतोष राणा के तत्वावधान में हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 9 नवंबर से शुरु होगा और 13 नवम्बर तक चलेगा। महोत्सव में शिवलिंग निर्माण और महारुद्राभिषेक भी किया जाएगा। इसके साथ ही कथा भी होगी।

मुख्यमंत्री को भी महोत्सव में आमंत्रित किया

अभिनेता आशुतोष राणा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आमंत्रित किया है। बुधवार को उन्होंने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सीएम से सौजन्य मुलाकात की और उन्हें बाकायदा आमंत्रण पत्र सौंपा। अभिनेता आशुतोष राणा ने मुख्यमंत्री से इस पुण्य अवसर पर सपरिवार पधारने का आत्मीय आग्रह किया।

सीएम मोहन यादव ने अभिनेता आशुतोष राणा को इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। कटनी जिले के विधायक संजय पाठक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अभिनेता आशुतोष राणा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को महोत्सव की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण और महारुद्राभिषेक होगा। अमृतमयी कथा जैसे अन्य पवित्र धार्मिक आयोजन होंगे।

