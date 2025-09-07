पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिलेगी सुविधा, देखें शेड्यूल

01661 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 7, 12, 17 सितंबर को दोपहर 1.20 बजे रानी कमलापति से चलेगी और अगले दिन सुबह9.30 बजे गया पहुंचेगी। 01662 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 10, 15, 20 सितंबर को दोपहर 2.15 बजे गया से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10.45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों तरफ से भोपाल, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, देहरी, ऑन सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड पर रुकेगी।