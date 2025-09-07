पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिलेगी सुविधा, देखें शेड्यूल

Pitru Paksha Special Train: यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए रेलवे द्वारा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में अतिरिक्त यात्रियों की संख्या को देखते हुए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल के रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति के बीच पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों में दो अतिरिक्त एक एसी व एक स्लीपर श्रेणी कोच स्थायी रूप से लगाए जा रहे हैं।
इस कोच की वृद्धि के बाद अब कुल 24 कोच हो गए है, जिसमें वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोचों की संख्या 3 और शयनयान श्रेणी कोचों की संख्या 14 हो गई है। यात्रियों को रानी कमलापति स्टेशन से 7 सितम्बर से और गया से 10 सितंबर को चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन में 20 सितंबर तक इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
01661 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 7, 12, 17 सितंबर को दोपहर 1.20 बजे रानी कमलापति से चलेगी और अगले दिन सुबह9.30 बजे गया पहुंचेगी। 01662 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 10, 15, 20 सितंबर को दोपहर 2.15 बजे गया से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10.45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों तरफ से भोपाल, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, देहरी, ऑन सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड पर रुकेगी।