रीवा

रीवा से भोपाल-इंदौर के बीच चलेंगी ‘स्पेशल ट्रेन’, देखें पूरा शेड्यूल

MP News: रेलवे ने दुर्गा उत्सव, दशहरा व दिवाली पर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। देखें पूरा शेड्यूल....

रीवा

Avantika Pandey

Aug 26, 2025

Special train will run between Rewa to Bhopal-Indore
Special train will run between Rewa to Bhopal-Indore (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: रेलवे ने दुर्गा उत्सव, दशहरा व दिवाली पर पूजा स्पेशल ट्रेनें(Special train) चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति, जबलपुर-दानापुर-जबलपुर, सोगरिया-दानापुर-सोगरिया, रीवा-रानी कमलापति-रीवा एवं रीवा-डॉ.अबेडकर नगर-रीवा के मध्य पूजा स्पेशल ट्रेनों की 80 सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है।

रीवा-रानी कमलापति-रीवा ट्रेन (6-6 फेरे)

02192 रीवा से रानी कमलापति(Rani Kamalapati staion) पूजा स्पेशल हर शनिवार को 27 सितबर से 1 नवबर तक रीवा स्टेशन से दोपहर 12.30 बजे प्रस्थान कर डेढ़ बजे सतना और रात 9.15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। वहीं 02191 रानी कमलापति से रीवा हर शनिवार को 27 सितबर से 1 नवबर तक रानी कमलापति स्टेशन से रात 10.15 बजे चलकर सुबह 7.20 बजे रीवा पहुंचेगी।

रीवा-डॉ.अबेडकर नगर(इंदौर)-रीवा स्पेशल (5-5 फेरे)

01704 रीवा से डॉ.अबेडकर नगर ट्रेन हर शनिवार को 27 सितबर से 25 अक्टूबर तक रीवा से रात 10.20 बजे प्रस्थान अगले दिन दोपहर 3.05 बजे डॉ.अबेडकर नगर स्टेशन पहुंचेगी। 01703 डॉ.अबेडकर नगर से रीवा हर रविवार को 28 सितबर से 26 अक्टूबर तक डॉ.अबेडकर नगर स्टेशन से रात 9.20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 12.20 बजे सतना व 1.30 बजे रीवा पहुंचेगी। इसी प्रकार 01667 पूजा स्पेशल ट्रेन 27 सितबर से 1 नवबर तक शनिवार एवं मंगलवार को दोपहर 2.25 बजे रानी कमलापति से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8.45 बजे दानापुर पहुंचेगी।

जबलपुर-दानापुर-जबलपुर स्पेशल

01701 पूजा स्पेशल ट्रेन दिनांक 26 सितंबर से 5 नवबर तक हर बुधवार एवं शुक्रवार को रात 9.35 बजे जबलपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8.45 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसी तरह 01702 पूजा स्पेशल 27 सितबर से 6 नवबर तक हर गुरुवार एवं शनिवार को सुबह 11 बजे दानापुर से रवाना होगी और अगले दिन भोर में 4.15 बजे जबलपुर पहुंचेगी। रास्ते में सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर,आरा में रुकेगी।

सोगरिया-दानापुर-सोगरिया (6-6 फेरे)

09817 सोगरिया से दानापुर पूजा स्पेशल हर शनिवार को 27 सितबर से 01 नवबर तक सोगरिया स्टेशन से रात 11.10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रविवार रात 11.45 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसीतरह ट्रेन 09818 दानापुर से सोगरिया हर सोमवार को 29 सितबर से 3 नवबर तक दानापुर से मध्यरात्रि 1.15 बजे चलकर मंगलवार को मध्यरात्रि 1.10 बजे सोगरिया पहुंचेगी।

Published on:

26 Aug 2025 12:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / रीवा से भोपाल-इंदौर के बीच चलेंगी ‘स्पेशल ट्रेन’, देखें पूरा शेड्यूल

