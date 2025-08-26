रीवा से भोपाल-इंदौर के बीच चलेंगी ‘स्पेशल ट्रेन’, देखें पूरा शेड्यूल

01704 रीवा से डॉ.अबेडकर नगर ट्रेन हर शनिवार को 27 सितबर से 25 अक्टूबर तक रीवा से रात 10.20 बजे प्रस्थान अगले दिन दोपहर 3.05 बजे डॉ.अबेडकर नगर स्टेशन पहुंचेगी। 01703 डॉ.अबेडकर नगर से रीवा हर रविवार को 28 सितबर से 26 अक्टूबर तक डॉ.अबेडकर नगर स्टेशन से रात 9.20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 12.20 बजे सतना व 1.30 बजे रीवा पहुंचेगी। इसी प्रकार 01667 पूजा स्पेशल ट्रेन 27 सितबर से 1 नवबर तक शनिवार एवं मंगलवार को दोपहर 2.25 बजे रानी कमलापति से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8.45 बजे दानापुर पहुंचेगी।