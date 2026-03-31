‘गैस सिलेंडर बुकिंग’ के लिए एडवायजरी जारी, दिए गए निर्देश और सावधानियां

Advisory Issued for 'Gas Cylinder Booking (Photo Source - Patrika)
Gas Cylinder Booking: बीते कई दिनों से युद्ध की वजह से वैसे ही जनता मंहगाई से परेशान है। वहीं अब लोगों को एलपीजी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए साइबर क्राइम ब्रांच, भोपाल ने एडवायजरी जारी की है।
एडवायजरी के जरिए लोगों को सलाह दी गई है कि गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर फर्जी कॉल, लिंक और APK फ़ाइल से सावधान रहें। बीते कुछ दिनों से शहर में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर ठग सक्रिय हो गए हैं। गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है।
जानकारी के लिए बता दें कि लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए साइबर अपराधी खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को कॉल करते हैं और सिलेंडर बुकिंग या सब्सिडी अपडेट के नाम पर लिंक भेजते हैं। कई मामलों में मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड कराने के लिए भी कहा जाता है, जिससे मोबाइल का एक्सेस ठगों के पास पहुंच जाता है।
गैस सिलेंडर की बुकिंग के दौरान अगर आप किसी भी तरह से फ्रॉड का शिकार हो जाते है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार नियमों के तहत बुकिंग के बाद अधिकतम तीन दिन के भीतर उपभोक्ता को गैस सिलेंडर मिल जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में लोगों को 8 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग की स्थिति ऑनलाइन डिलीवरी पेंडिंग दिखा रही है, लेकिन एजेंसी स्तर पर स्टॉक की कमी के कारण समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
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