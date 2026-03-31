‘गैस सिलेंडर बुकिंग’ के लिए एडवायजरी जारी, दिए गए निर्देश और सावधानियां

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार नियमों के तहत बुकिंग के बाद अधिकतम तीन दिन के भीतर उपभोक्ता को गैस सिलेंडर मिल जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में लोगों को 8 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग की स्थिति ऑनलाइन डिलीवरी पेंडिंग दिखा रही है, लेकिन एजेंसी स्तर पर स्टॉक की कमी के कारण समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है।