Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में भारी बरसात से डूबा हाईवे, थमा यातायात, कई किमी लंबे जाम में फंसे लोग

Highway- मध्यप्रदेश में भारी बरसात का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को खूब पानी गिरा।

भोपाल

deepak deewan

Aug 29, 2025

Agra Mumbai Highway submerged in water near Khandwa village in Mahu
Agra Mumbai Highway submerged in water near Khandwa village in Mahu

Highway- मध्यप्रदेश में भारी बरसात का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को खूब पानी गिरा। नर्मदापुरम जिले में कई शहर भीगे, यहां के तवा बांध के 3 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में कई जगहों पर जोरदार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के राज्य में 2-3 दिन तक बरसात होने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच भारी बारिश के कारण महू में हाईवे पानी में डूब गया है। इससे यातायात थम गया जिससे कई किमी लंबा जाम लगने से लोग फंस गए हैं।

मध्यप्रदेश में बरसात के स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय हैं जोकि दो दिनों से राज्य को भिगो रहे हैं। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई जिलों में पानी बरसा। नर्मदापुरम संभाग मुख्यालय में बरसात हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया और इटारसी में भी पानी गिरा। इटारसी के पास के तवा बांध से तीन गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है।

मौसम विभाग ने प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में जोरदार बरसात का अनुमान जताया है। इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के इन जिलों में 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, खंडवा, हरदा, पांढुर्णा, मंडला, सिवनी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के IAS ऑफिसर्स ने उठाया कड़ा कदम, सत्ताधारी पार्टी के विधायक का किया तगड़ा विरोध
भोपाल
Protest against misbehavior of MLA Narendra Singh Kushwaha with Bhind Collector Sanjeev Srivastava

महू में हाईवे पानी में डूब गया

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक राज्य का मौसम यूं ही बना जारी रहेगा। इधर शुक्रवार को तेज बारिश के कारण महू में हाईवे पानी में डूब गया। आगरा मुंबई फोरलेन पर पानी भर गया। खंडवा गांव के पास हाइवे के पानी में डूब जाने से आवागमन ठप हो गया जिससे जाम लग गया। करीब 4 किमी लंबा रास्ते में कई वाहन फंसे हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस पर भोपाल रेल मंडल का बड़ा फैसला
भोपाल
on Bhopal Nizamuddin Vande Bharat Bhopal Railway Division's big decision

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 08:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में भारी बरसात से डूबा हाईवे, थमा यातायात, कई किमी लंबे जाम में फंसे लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.