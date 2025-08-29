एमपी में भारी बरसात से डूबा हाईवे, थमा यातायात, कई किमी लंबे जाम में फंसे लोग

Highway- मध्यप्रदेश में भारी बरसात का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को खूब पानी गिरा। नर्मदापुरम जिले में कई शहर भीगे, यहां के तवा बांध के 3 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में कई जगहों पर जोरदार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के राज्य में 2-3 दिन तक बरसात होने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच भारी बारिश के कारण महू में हाईवे पानी में डूब गया है। इससे यातायात थम गया जिससे कई किमी लंबा जाम लगने से लोग फंस गए हैं।