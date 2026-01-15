15 जनवरी 2026,

गुरुवार

भोपाल

अब बड़े शहरों की दौड़ खत्म, AIIMS भोपाल में उन्नत अंग प्रत्यारोपण केंद्र की तैयारी

AIIMS Bhopal: AIIMS भोपाल के प्रभारी कार्यकारी निदेशक प्रो. डॉ. माधवानन्द कर ने कहा कि यह केंद्र नैदानिक सेवाओं के साथ-साथ उन्नत प्रशिक्षण, अनुसंधान और बहुविषयक सहयोग को भी बढ़ावा देगा...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 15, 2026

AIIMS Bhopal Good News

AIIMS Bhopal Good News(Photo: Patrika AI)

AIIMS Bhopal: उन्नत अंग प्रत्यारोपण केंद्र की स्थापना से आम लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर भटकना नहीं पड़ेगा। गंभीर मरीजों को समय पर सर्जरी, बेहतर गहन देखभाल और लगातार फॉलोअप जैसी सुविधाएं ए्स में एक ही केन्द्र पर मिल सकेंगी। इसके लिए AIIMS में उन्नत अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित करने की तैयारी शुरू हुई है। इसी दिशा में AIIMS Bhopal भोपाल और एचडीएफसी बैंक के बीच समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को समय पर, बेहतर और सुलभ इलाज मिल सकेगा।

जटिल सर्जरी और गंभीर देखभाल को बल

नई सुविधाओं से जटिल अंग प्रत्यारोपण सर्जरी, ऑपरेशन के बाद की गहन निगरानी और उपचार की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। इससे प्रत्यारोपण सेवाएं अधिक सुरक्षित, सटीक और प्रभावी बनेंगी।

छह करोड़ के आधुनिक उपकरण

एचडीएफसी बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत AIIMS भोपालको करीब छह करोड़ रुपये मूल्य के अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका उपयोग अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम को मजबूत करने और प्रत्यारोपण उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना में किया जाएगा। AIIMS Bhopal के प्रभारी कार्यकारी निदेशक प्रो. डॉ. माधवानन्द कर ने कहा कि यह केंद्र नैदानिक सेवाओं के साथ-साथ उन्नत प्रशिक्षण, अनुसंधान और बहुविषयक सहयोग को भी बढ़ावा देगा।

Published on:

15 Jan 2026 09:09 am

