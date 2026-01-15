अब बड़े शहरों की दौड़ खत्म, AIIMS भोपाल में उन्नत अंग प्रत्यारोपण केंद्र की तैयारी

AIIMS Bhopal: उन्नत अंग प्रत्यारोपण केंद्र की स्थापना से आम लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर भटकना नहीं पड़ेगा। गंभीर मरीजों को समय पर सर्जरी, बेहतर गहन देखभाल और लगातार फॉलोअप जैसी सुविधाएं ए्स में एक ही केन्द्र पर मिल सकेंगी। इसके लिए AIIMS में उन्नत अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित करने की तैयारी शुरू हुई है। इसी दिशा में AIIMS Bhopal भोपाल और एचडीएफसी बैंक के बीच समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को समय पर, बेहतर और सुलभ इलाज मिल सकेगा।