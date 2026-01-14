14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

दावोस की तैयारियां शुरू, मंत्रालय में मंथन… स्विट्जरलैंड से पहले MP का Global एजेंडा तय

MP news: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने शुरू की देवोस जाने की तैयारी, दौरे से पहले उच्चस्तरीय बैठक ली, स्विट्जरलैंड जाने से पहले एक बार और किया जाएगा मंथन...

1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 14, 2026

CM Mohan Yadav Visit Davos Switzerland soon

CM Mohan Yadav Visit Davos Switzerland soon: दौरे से पहले सीएम ने की बड़ी तैयारी.

CM Mohan Yadav Visit Switzerland: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्विट्जरलैंड के दावोस जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड का उनका ये दौरा महज एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि इसके माध्यम से मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का अहम कदम होगा। वर्ल्ड इकोननॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने से पहले सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय में वरिष्ठ अफसरों के साथ एक रणनीतिक बैठक आयोजित की।

बैठक में तय हुआ एमपी खुद को कैसे करेगा पेश

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत उद्योग, निवेश, ऊर्जा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में तय किया गया कि दावोस के मंच पर मध्यप्रदेश को खुद को किन प्रमुख बिंदुओं और संभावनाओं पर पेश करना चाहिए। खासतौर पर राज्य की औद्योगिक नीतियों, निवेश के अनुकूल माहौल और हाल के सालों में हुए सुधारों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने पर जोर दिया।

प्राथमिक एजेंडे में क्या

जानकारी के मुताबिक सीएम ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि दावोस में सिर्फ योजनाओं का ब्योरा नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की 'ग्राउंड रियलिटी' और निवेश की वास्तविक संभावनाएं सामने रखी जाएं। राज्य में लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन सेक्टर में मौजूद अवसरों को प्राथमिक एजेंडे में शामिल किया जा रहा है।

जाने से पहले एक और उच्चस्तरीय बैठक होगी

बैठक में यह भी तय किया गया कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले एक और उच्चस्तरीय बैठक की जाएगी, जिसमें दावोस में होने वाली संभावित द्विपक्षीय बैठकों और निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अगले सप्ताह स्विट्जरलैंड के दावोस रवाना होंगे। ऐसे में यह दौरा मध्यप्रदेश के लिए केवल अंतरराष्ट्रीय मंच नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

खौफनाक, 12वीं पास ने किया 7 साल के मासूम का इलाज, मौत
भोपाल
12th pass fake doctor treated 7 years old child died

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 01:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दावोस की तैयारियां शुरू, मंत्रालय में मंथन… स्विट्जरलैंड से पहले MP का Global एजेंडा तय

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीवेज के पानी से सब्ज 85% खेत, आपका परिवार खा रहा जहरीली सब्जियां

MP news Patrika Padtal big reveals poisonous vegetables in Bhopal
भोपाल

खौफनाक, 12वीं पास ने किया 7 साल के मासूम का इलाज, मौत

12th pass fake doctor treated 7 years old child died
भोपाल

गोकशी पर सख्त एक्शन, 32 करोड़ के स्लॉटर हाउस पर ताला, ठेका मालिक ब्लैक लिस्टेड

Slaughter house closed in bhopal
भोपाल

भोपाल-इंदौर हाईवे पर भीषण हादसा, 3-4 कारों की आपस में जोरदार भिड़ंत, आधा दर्जन हुए घायल

Horrific Accident
भोपाल

सर्दियों में दिल को दुरुस्त रखने करना होगा ये छोटा सा काम…

Heart Health Alert Healthy Heart Tips
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.