AIIMS रिसर्च में खुलासा: मोबाइल पर ‘लंबी बातचीत’ करने वाले सावधान !

MP News: क्या आप घंटों मोबाइल पर बात करते हैं या झुककर उसका उपयोग करते हैं, तो सावधान हो जाइए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल के एक हालिया अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि लंबे समय तक स्मार्टफोन के उपयोग से गर्दन और पीठ की मांसपेशियां जकड़ सकती हैं और उनमें दर्द बढ़ सकता है। एम्स के शरीर क्रिया विज्ञान विभाग के अतिरिक्त प्राध्यापक डॉ. अविनाश ठाकरे द्वारा किए गए अध्ययन में यह तथ्य सामने आया।