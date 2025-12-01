AIIMS रिसर्च में बड़ा खुलासा, ‘गायत्री मंत्र’ जाप से कम होगा ब्लड प्रेशर

(Photo Source - Social Media)
MP News: गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए दोहरा फायदेमंद साबित होने जा रहा है। एकाग्रता को बढ़ाने के साथ ही ये मंत्र आपके रक्तचाप को भी कंट्रोल रखता है। एम्स के रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि रोज इस मंत्र का जाप धीमे स्वर में करेंगे तो निश्चित रूप से बीपी कंट्रोल रहने लगेगा।
रिसर्च के अनुसार अगर रोज सिर्फ 10 मिनट मंत्र का धीमे स्वर में उच्चारण कर लें तो दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, तनाव घटता है और बीपी में सुधार आता है। यह दावा एस के फिजियोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. वरुण मलहोत्रा की रिसर्च में किया है। यह स्टडी बंगलादेश जर्नल ऑफ मेडिसिन साइंस में प्रकाशित हुई है।
अनुलोम-विलोम, कपालभाति और गायत्री मंत्र जप के असर की तुलना की गई। इसके लिए ऑनलाइन रिएक्शन टाइम टेस्ट में प्रतिभागियों को सिग्नल हरा होते ही लैपटॉप की बटन दबानी होती थी। शुरुआत में औसत रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड था, जबकि मंत्र जप के बाद यह 0.3 सेकेंड तक आ गया। डॉ. मलहोत्रा के अनुसार, यह बदलाव छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल सुधार है। यह रिसर्च 18 से 22 साल के 20 स्वस्थ लोगों पर किया गया है। इनमें गायत्री मंत्र जप का असर सबसे तेज देखा गया।
डॉ. मलहोत्रा बताते हैं कि गायत्री मंत्र का वाइब्रेशन दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो एकाग्रता, निर्णय और भावनात्मक स्थिरता नियंत्रित करता है। इसी कारण यह योग तकनीक से अधिक प्रभावी पाया। स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 10 मिनट मंत्र सुनने और जप करने से दिल की धड़कन सामान्य हुई और बीपी नियंत्रित हो गया।
