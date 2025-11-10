महज 120 मिनट में पहुंच जाएंगे रीवा से दिल्ली, शुरु हुई हवाई उड़ान

Rewa- रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान शुरु हो गई है। सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय से विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने 72 सीटर विमान सेवा को हरी झंडी दिखाई। सीएम मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि विंध्य क्षेत्र में बडे़-बडे़ लोग रहे, मुख्यमंत्री भी रहे लेकिन रीवा के लिए रेल भी नहीं मिलती थी। अब हवाई जहाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रीवा से दिल्ली पहुंचने में 15 घंटे लगते थे लेकिन हवाई सेवा से महज 120 मिनट लगेंगे।