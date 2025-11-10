Patrika LogoSwitch to English

महज 120 मिनट में पहुंच जाएंगे रीवा से दिल्ली, शुरु हुई हवाई उड़ान

Rewa- रीवा एयरपोर्ट से फ्लाइट का शुभारंभ, दिल्ली के लिए शुरु हुई हवाई सेवा

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 10, 2025

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा -दिल्ली- रीवा हवाई सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया

Rewa- रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान शुरु हो गई है। सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय से विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने 72 सीटर विमान सेवा को हरी झंडी दिखाई। सीएम मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि विंध्य क्षेत्र में बडे़-बडे़ लोग रहे, मुख्यमंत्री भी रहे लेकिन रीवा के लिए रेल भी नहीं मिलती थी। अब हवाई जहाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रीवा से दिल्ली पहुंचने में 15 घंटे लगते थे लेकिन हवाई सेवा से महज 120 मिनट लगेंगे।

रीवा से दिल्ली हवाई सेवा के अंतर्गत सोमवार को एटीआर-72 वायुयान ने उड़ान भरी। रीवा दिल्ली हवाई उड़ान से मैहर-चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा और आसान होगी। रीवा एयरपोर्ट से सीधी, सिंगरौली, सतना का पूरा माइनिंग सेक्टर जुड़ जाएगा।

अभी तीन दिन मिलेगी फ्लाइट

रीवा से दिल्ली फ्लाइट का संचालन अलाइंस एयर एविएशन कंपनी कर रही है। यह 72 सीटर विमान सेवा अभी सप्ताह में तीन दिन चलेगी। रीवा से दिल्ली के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट मिलेगी। फ्लाइट नंबर 9I-676 रात 8:25 बजे रीवा से रवाना होगी और रात 10:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी। फ्लाइट नंबर 9I-675 दिल्ली से शाम 5:25 बजे रवाना होकर रात 8:00 बजे रीवा पहुंचेगी।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि रीवा दिल्ली हवाई उड़ान यहां की आवश्यकता है। राज्य में वित्तीय संचालन के लिए जबरदस्त लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रीवा से दिल्ली पहुंचने में अभी 15 घंटे लगते हैं, अब हवाई सेवा से महज 120 मिनट लगेंगे। अब मात्र 3 घंटों में दिल्ली से रीवा पहुंच जाएंगे।

रीवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि आज का दिन रीवा के लिए ऐतिहासिक है। नई वायुसेवा विंध्य क्षेत्र को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने में अहम साबित होगी।

फ्लाइट का रीवा से दिल्ली का किराया

फर्स्ट क्लास 19430 रुपए
सेकेंड क्लास 13130 रुपए
थर्ड क्लास 3680 रुपए

फ्लाइट का दिल्ली से रीवा का किराया

फर्स्ट क्लास 19484 रुपए
सेकेंड क्लास 13184 रुपए
थर्ड क्लास 3734 रुपए

Published on:

10 Nov 2025 04:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / महज 120 मिनट में पहुंच जाएंगे रीवा से दिल्ली, शुरु हुई हवाई उड़ान

