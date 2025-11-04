Air India फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 172 यात्रियों को काटनी पड़ी रात…

MP News: भोपाल शहर के राजा भोज एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक, एटीसी ने सूचित किया है कि दिल्ली से बंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-2487, जिसकी उड़ान संख्या 164 POB है, उसमें धुएं की सूचना के कारण पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। उड़ान के दौरान पायलट को फ्लाइट के कार्गो से इमरजेंसी वॉर्निंग सिग्नल मिला था। इसके बाद पायलट ने सतर्कता बरतते हुए भोपाल एयरपोर्ट पर विमान को उतारा।