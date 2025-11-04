Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Air India फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 172 यात्रियों को काटनी पड़ी रात…

MP News: फ्लाइट में कुल 172 लोग थे। यात्रियों समेत सभी क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं....

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 04, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: भोपाल शहर के राजा भोज एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक, एटीसी ने सूचित किया है कि दिल्ली से बंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-2487, जिसकी उड़ान संख्या 164 POB है, उसमें धुएं की सूचना के कारण पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। उड़ान के दौरान पायलट को फ्लाइट के कार्गो से इमरजेंसी वॉर्निंग सिग्नल मिला था। इसके बाद पायलट ने सतर्कता बरतते हुए भोपाल एयरपोर्ट पर विमान को उतारा।

इस बारे में भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि फ्लाइट ने रात 8.15 बजे एहतियातन भोपाल में लैंड किया था। यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब पायलट को सिस्टम में कुछ अनयूज़ुअल लगता है।

फ्लाइट में थे 172 लोग

जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में कुल 172 लोग थे। यात्रियों समेत सभी क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये फ्लाइट रात को रवाना नहीं हो सकी। सभी पैसेंजर को भोपाल में रोका गया है। इन सभी यात्रियों को मंगलवार दोपहर 2:15 बजे फ्लाइट से रवाना करने की बात एयरपोर्ट अथॉरिटीज कर रही हैं।

पहले भी हो चुकी है इमरजेंसी लैंडिंग

बीती 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 की भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। बताया गया था कि फ्लाइट टेकऑफ के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी आ गई थी। विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई।

04 Nov 2025 11:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Air India फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 172 यात्रियों को काटनी पड़ी रात…

