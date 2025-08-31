फ्लाइट टिकट कैंसिल किया फिर भी एयरलाइंस कंपनी ने नहीं लौटाई राशि, अब करना पड़ा भारी भुगतान

शहर के नीलबड़ इलाके में रहने वाली वीणा वर्मा ने मेक माय ट्रिप इंडिया प्रायवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड के खिलाफ 2022 में याचिका लगाई थी। इसमें शिकायत की थी कि, उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट से आस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन से दिल्ली आने के लिए 19 अगस्त 2019 को करीब 34 हजार रुपए में टिकट बुक कराई थी़, लेकिन उक्त दिनांक पर फ्लाइट से वापस दिल्ली नहीं आ सकीं। उन्हें संबंधित टिकट कैंसिल करना पड़ा था। इसी बीच 21 अगस्त को महिला के पति की अचानक मौत हो गई। ऐसे में वो अपनी बेटी के साथ आनन-फानन में वापस भारत लौट आईं।