एमपी में एक और सिरप बनी खतरनाक, बाजारों में बिक रही दवा वापस बुलाई

Chhindwara- एमपी के छिंदवाड़ा में हाहाकार मचा है। यहां खांसी के इलाज में दी गई कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। जहरीली कफ सिरप से किडनी फेल हो जाने के कारण इन बच्चों की मौत हुई। छिंदवाड़ा में बच्चों की मृत्यु और जांच रिपोर्ट आने के मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ (Coldrif) कप सिरप की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। प्रदेशभर में छापामारी कर इस सिरप को जब्त किया जा रहा है। बच्चों की मौत को अत्यंत दुखद बताते हुए राज्य सरकार ने परिजनों को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस बीच प्रदेश में एक और सिरप को बाजारों से वापस बुलाने के निर्देश जारी किए गए हैं।