Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में एक और सिरप बनी खतरनाक, बाजारों में बिक रही दवा वापस बुलाई

Chhindwara- एमपी के छिंदवाड़ा में हाहाकार मचा है। यहां खांसी के इलाज में दी गई कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 04, 2025

Another dangerous syrup recalled from markets in MP

Another dangerous syrup recalled from markets in MP (फोटो- सोशल मीडिया)

Chhindwara- एमपी के छिंदवाड़ा में हाहाकार मचा है। यहां खांसी के इलाज में दी गई कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। जहरीली कफ सिरप से किडनी फेल हो जाने के कारण इन बच्चों की मौत हुई। छिंदवाड़ा में बच्चों की मृत्यु और जांच रिपोर्ट आने के मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ (Coldrif) कप सिरप की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। प्रदेशभर में छापामारी कर इस सिरप को जब्त किया जा रहा है। बच्चों की मौत को अत्यंत दुखद बताते हुए राज्य सरकार ने परिजनों को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस बीच प्रदेश में एक और सिरप को बाजारों से वापस बुलाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

छिंदवाड़ा की घटना सामने आने के बाद कोल्ड्रिफ (Coldrif) सिरप के सेंपल जांच के लिए भेजे गए थे। शनिवार सुबह जांच रिपोर्ट आ गई जिसमें सेेंपल अमान्य पाए गए। इसके बाद राज्य सरकार ने कोल्ड्रिफ (Coldrif) सिरप की बिक्री को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य स्तर पर भी इस मामले में संयुक्त जांच टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस (Nextro-DS) कफ सिरप पर प्रतिबंध के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो उठा है। जहां एक और सिरप जांच के घेरे में आ गया है वहीं दो अन्य केमिकल के इस्तेमाल को लेकर भी एडवायजरी जारी की गई है।

आर्क फार्मास्युटिकल्स कंपनी को कारण बताओ नोटिस

प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इंदौर में बनी डिफ्रॉस्ट सिरप को भी बाजार से वापस बुलाने के निर्देश दिए हैं। डिफ्रॉस्ट सिरप बैच नं. 11198 को बाजार से बुलाया गया है। इस संबंध में इंदौर की आर्क फार्मास्युटिकल्स कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

राज्य सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मलेट (Chlorpheniramine Maleate) और फिनाइलफ्रिन एचसीएल (Phenylephrine HCl) केमिकलों के इस्तेमाल को लेकर एडवायजरी जारी की है। प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के डीन, औषधि निर्माताओं और निरीक्षकों को इनके इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों को बड़ी राहत, सीएम कल देंगे फसल का मुआवजा, सीधे बैंक खातों में आएगी राशि
मंदसौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 08:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में एक और सिरप बनी खतरनाक, बाजारों में बिक रही दवा वापस बुलाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘चक्रवात’ ने पकड़ी रफ्तार: 55 जिलों में कराएगा ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

mp weather
भोपाल

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सीट होगी अधिक आरामदायक, जीएम ने दिए निर्देश

vande bharat coach
भोपाल

एमपी में एमएसपी से 600 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान, बर्बाद हो जाएंगे किसान

Maize farmers in MP face loss of Rs 600 per quintal below MSP
भोपाल

एमपी के 12 मंत्री अपने गृह जिलों के नर्सिंग कॉलेजों को नहीं दिला पाए मान्यता, एनएसयूआई ने लगाए गंभीर आरोप

भोपाल

भोपाल में बीजेपी नेत्री पर हमला, सड़क पर खुलेआम घेरकर मारा

BJP leader surrounded and attacked in Bhopal in public on the road
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.