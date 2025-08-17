बोर्ड से मिली मंजूरी, बढ़ा दी गई CBSE 10वीं-12वीं की ‘एग्जाम फीस’

पहले छात्रों को एक थ्योरी विषय के लिए 300 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, जो अब बढ़कर 320 हो गया है। इसी तरह, पांच विषयों के लिए शुल्क 1500 से बढ़कर 1600 रुपए हो गया है। 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क में भी प्रति विषय 10 की वृद्धि की गई है। इससे पहले 2020 में परीक्षा और पंजीकरण शुल्क में बदलाव किया था।