बोर्ड से मिली मंजूरी, बढ़ा दी गई CBSE 10वीं-12वीं की ‘एग्जाम फीस’

MP News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूल के स्टूडेंट को अब हर विषय की परीक्षा के लिए 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। दसवीं और बारहवीं के परीक्षा शुल्क को बोर्ड ने बढ़ा दिया है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले भोपाल के दस हजार बच्चों पर असर होगा। प्रदेश में यह संख्या एक लाख है।
जानकारी के अनुसार परीक्षा शुल्क में इस बढ़ोत्तरी को बोर्ड से मंजूरी हो गई है। इस मंजूरी के बाद, परीक्षा शुल्क में प्रति छात्र प्रति विषय 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। सीबीएसई स्कूलों में बढ़ोत्तरी 6.66 प्रतिशत है जबकि विदेशों में सीबीएसई के स्कूलों में दस प्रतिशत परीक्षा शुल्क ज्यादा रहेगा।
पहले छात्रों को एक थ्योरी विषय के लिए 300 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, जो अब बढ़कर 320 हो गया है। इसी तरह, पांच विषयों के लिए शुल्क 1500 से बढ़कर 1600 रुपए हो गया है। 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क में भी प्रति विषय 10 की वृद्धि की गई है। इससे पहले 2020 में परीक्षा और पंजीकरण शुल्क में बदलाव किया था।
बोर्ड परीक्षा और नौंवी ग्यारहवीं के नामांकन में अपार आईडी को अनिवार्य किया गया है। भविष्य में इस आइडी का उल्लेख छात्रों के विभिन्न दस्तावेजों पर किया जाएगा और इसका उपयोग उचित पहचान के लिए भी होगा।