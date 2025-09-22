एमपी के बीजेपी विधायक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार,सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती

छतरपुर के राजनगर से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान खान की 17 नवंबर 2023 को सुबह 3 बजे गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। विक्रम सिंह नातीराजा की शिकायत पर पुलिस ने बीजेपी के अरविंद पटेरिया सहित डेढ दर्जन आरोपियों पर धारा 302, 307 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की थी। दो दिन बाद यानि 19 नवंबर को बीजेपी के नीरज चतुर्वेदी की शिकायत पर पुलिस ने विक्रम सिंह नातीराजा सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। चतुर्वेदी ने विक्रम सिंह और उनके साथी पर अरविंद पटेरिया पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। हालांकि, जांच में पुलिस को फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला।