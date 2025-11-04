SIR प्रक्रिया शुरू, मतदाता सूची में आपका नाम रहेगा या नहीं…ऐसे होगा तय

फोटो सोर्स: पत्रिका
Voter list: एमपी के भोपाल शहर में मतदाता सूची 2025 का रिव्यू करने के तहत बीएलओ मंगलवार से आपके घर पहुंचेंगे। ये अपने साथ आपके नाम का एक गणना फार्म लेकर आएंगे। इसमें आपके नाम, मतदाता परिचय पत्र से जुड़ी जानकारियों के साथ आपका फोटो भी होगा। ये फार्म ही तय करेगा कि आप जिले की मतदाता सूची में रहेंगे या नहीं। आप इसे गंभीरता से लें। बीएलओ के दिए गणना फार्म को अपने पास लें। बीएलओ से चर्चा कर बता दें कि उसे कब तक इसे भरकर दे सकते हैं। आपके दिए समय पर बीएलओ आपके पास फिर आएगा और फार्म ले लेगा।
एसआइआर प्रक्रिया में गणना फार्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर मतदाता का अलग फार्म प्रकाशित कराया गया है। ये मंगलवार को ही बीएलओ को दिए जाएंगे। एक बीएलओ के पास अधिकतम 1000 या 1100 मतदाता रहेंगे। बीएलओ इन्हें फार्म देगा, उसे भरवाएगा और फिर वापिस लेकर संबंधित एआरओ को जमा करेगा।
