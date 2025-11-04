Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

SIR प्रक्रिया शुरू, मतदाता सूची में आपका नाम रहेगा या नहीं…ऐसे होगा तय

Voter list: एसआइआर प्रक्रिया में गणना फार्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर मतदाता का अलग फार्म प्रकाशित कराया गया है....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 04, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Voter list: एमपी के भोपाल शहर में मतदाता सूची 2025 का रिव्यू करने के तहत बीएलओ मंगलवार से आपके घर पहुंचेंगे। ये अपने साथ आपके नाम का एक गणना फार्म लेकर आएंगे। इसमें आपके नाम, मतदाता परिचय पत्र से जुड़ी जानकारियों के साथ आपका फोटो भी होगा। ये फार्म ही तय करेगा कि आप जिले की मतदाता सूची में रहेंगे या नहीं। आप इसे गंभीरता से लें। बीएलओ के दिए गणना फार्म को अपने पास लें। बीएलओ से चर्चा कर बता दें कि उसे कब तक इसे भरकर दे सकते हैं। आपके दिए समय पर बीएलओ आपके पास फिर आएगा और फार्म ले लेगा।

हर मतदाता का एक अलग फार्म प्रिंट कराया

एसआइआर प्रक्रिया में गणना फार्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर मतदाता का अलग फार्म प्रकाशित कराया गया है। ये मंगलवार को ही बीएलओ को दिए जाएंगे। एक बीएलओ के पास अधिकतम 1000 या 1100 मतदाता रहेंगे। बीएलओ इन्हें फार्म देगा, उसे भरवाएगा और फिर वापिस लेकर संबंधित एआरओ को जमा करेगा।

ऐसे समझें मतदाता सूची में आपका नाम रहेगा या नहीं

  • 2003 की मतदाता सूची को एसआईआर का आधार बनाया गया है। इसमें आपका नाम है तो बिना दस्तावेज आप 2025 की सूची में शामिल हो जाएंगे। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिले में 02 लाख 99 हजार 521 है।
  • 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन आपके माता पिता या किसी रिश्तेदार का नाम दर्ज है तो भी उनसे जुड़ी जानकारियों से काम चल जाएगा। 03 लाख 27 हजार 819 मतदाता इसी श्रेणी में है।
  • गणना फार्म में भरी जानकारी से एआरओ असंतुष्ट रहेगा तो आपको नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। तय 11 दस्तावेजों में ये कोई एक भी देंगे तो सूची में नाम शामिल किया जाएगा।
  • एआरओ यदि नाम शामिल नहीं करता है तो आपको डीएम स्तर पर आवेदन और सुनवाई का मौका मिलेगा। यहां से भी नाम दर्ज नहीं किया जाता है तो सीइओ निर्वाचन आयोग में सुनवाई और अपनी बात का मौका मिलेगा।

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

