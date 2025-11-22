एमपी बीजेपी के दो युवा नेताओं को दिया बड़ा दायित्व, अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी बधाई

MP BJP- मध्यप्रदेश में शनिवार का दिन बीजेपी में नई नियुक्तियों और निष्कासन के नाम रहा। सुबह प्रदेशस्तर पर तीन नए पदाधिकारियों की नियुक्ति का पत्र और जिलास्तर पर एक नेता के निष्कासन का पत्र सामने आया। शाम को फिर एक सूची जारी हुई जिसमें दो युवा नेताओं को बड़ा दायित्व दिया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में अश्विनी परांजपे को नियुक्त किया जबकि श्याम टेलर को भाजपा युवा मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी।