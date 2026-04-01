अभी-अभी भोपाल में शॉट एनकाउंटर, बदमाश पर पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई

बता दें कि, शहर की सुभाष नगर कॉलोनी में रहने वाले 35 वर्षीय विजय मेवाड़ा रविवार रात अपनी चाय होटल बंद कर कर्मचारियों को प्रगति नगर छोड़कर लौट रहे थे। इसी दौरान आसिफ उर्फ बम, फरमान उर्फ आरिस और इमरान उर्फ ब्रावो ने मामूली विवाद में बेटा बोलने पर दारदार हथियार से विजय पर ताबड़तोड़ वार कर दिये। विजय को गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले फरमान व इमरान को गिरफ्तार कर चाकू, तलवार व बाइक जब्त कर ली थी, जबकि आसिफ पर 30 हजार का इनाम घोषित किया गया था। आज सुबह पुलिस ने आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उसे थाने लाया जा रहा था, तभी आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरु कर दी और भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारकर आरोपी को दबोच लिया।