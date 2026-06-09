राज्यसभा चुनाव: एमपी में गायब हुए BAP विधायक! दोनों मोबाइल भी हो गए बंद

BAP MLA Kamleshwar Dodiyar - एमपी में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए चुनाव बेहद रोचक स्थिति में पहुंच गया है। भाजपा के तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को उतारने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। अब महेश और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के बीच मुकाबला होगा। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने सोमवार को अपना नामांकन भरा। दो सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। तीसरी सीट पर क्रॉस वोटिंग के खतरे से कांग्रेस में खलबली है। हालांकि दोनों ही दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियोें की जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं जबकि बीजेपी ने सभी विधायकों से समर्थन मांगने की बात कही। इस बीच प्रदेश के एक BAP विधायक कमलेश्वर डोडियार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके दोनों मोबाइल नंबर भी बंद बताए जा रहे हैं।