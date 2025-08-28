संभलकर! ‘मानसून’ वापसी से पहले 26 जिलों में कराएगा ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Alert जारी

MP Weather: शहर में मौसम दिन रात बदल रहा है। कभी तेज बारिश तो कभी तेज धूप निकल रही है। शहर के तापमान में लगभग दो डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस समय ओडिशा, बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके कारण आने वाले तीन दिनों तक राजधानी में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। शहर के तापमान में बढ़ोतरी हो गई और अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम 22 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।