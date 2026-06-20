भोपाल में बार के बाहर भड़के विवाद के बीच कार ने मारी एंट्री, युवक को टक्कर मारकर किया घायल

रात दो बजे जब बार बंद होने के बाद बाउंसर बाहर आए तो दोनों पक्षों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। बाउंसर युवकों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इसी दौरान वहां खड़ी एक एसयूवी अचानक तेज रफ्तार से आई और बाउंसरों की ओर आ गई। बाउंसर आगे से हट गए , लेकिन पास में खड़ा एक युवक वाहन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच में आया है कि घायल उत्कर्ष पटेल रायसेन का रहने वाला है। वह अपने दोस्तों के साथ भोपाल आया था। उसके साथियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है।