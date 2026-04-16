आलिया खान ने क्यों दिया अपने डॉक्टर बॉयफ्रेंड को धोखा? 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हुआ खुलासा

Bhopal doctor robbery case update: श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र किलोल पार्क के पास डॉ. मनोज वर्मा पर हुए हमले और लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। महिला मित्र आलिया खान लूट की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महिला से दोस्ती कर डॉ वर्मा ने वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से बदला लेने के लिए लूट की साजिश रची थीं। गिरफ्तार चार आरोपियों से 17 लाख कीमती 11 तोला सोने का कड़ा, घटना में इस्तेमाल कार, बाइक और मोबाइल जब्त कर किया है।