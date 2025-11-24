Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

जल्दी-जल्दी निपटालें जरूरी काम, आपके शहर में 6 घंटे के लिए गुल होने वाली है बिजली

Power Cut : शहर के जिन इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी, उनमें बैरसिया, करोंद, दानिशकुंज, पन्ना नगर, पंचवटी, देवकी नगर समेत कई बड़े इलाके शामिल हैं। आइये जानें बिजली सप्लाई प्रभावित रहने का समय।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 24, 2025

Power Cut

भोपाल में आज रहेगी बिजली गुल (Photo Source- Patrika)

Power Cut :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार के बाद सोमवार को एक बार फिर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच अलग अलग समायवधि में करीब 20 इलाकों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग क्षेक्षों के हिसाब से देखें तो 4 से 6 घंटे तक विभाग द्वारा बिजली कटौती की जाएगी। बताया जा रहा है कि, बिजली मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली कटोती की जा रही है। ऐसे में बिजली सप्लाई पर असर पड़ेगा।

शहर के जिन इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी, उनमें बैरसिया, करोंद, दानिशकुंज, पन्ना नगर, पंचवटी, देवकी नगर समेत कई बड़े इलाके शामिल हैं। आइये इन्हें क्रमबद्ध और बिजली कटौती के समयानुसार जानते हैं।

इन क्षेत्रों में होगी बिजली कटौती

1-क्षेत्र: वेस्टर्न कोर्टयार्ड कॉलोनी, दानिशकुंज-1 और 2, दस दुकान क्षेत्र, फाइन कैम्पस, हरे कृष्ण होम्स, पन्ना नगर एवं आसपास के इलाके।

-समय: सुबह 10 से शाम 4 बजे तक।

2-क्षेत्र: देवकी नगर, करोंद, पंचवटी फेस-1 और 2, बैरसिया रोड, कृषि अनुसंधान कॉलोनी एवं आसपास।

समय: सुबह 10 से शाम 4 बजे तक।

3-क्षेत्र: तुलसी टावर, पुलिस हाउसिंग, सहाद्री कॉलोनी एवं आसपास।

-समय: सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक।

24 Nov 2025 07:54 am

