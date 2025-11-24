जल्दी-जल्दी निपटालें जरूरी काम, आपके शहर में 6 घंटे के लिए गुल होने वाली है बिजली

Power Cut :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार के बाद सोमवार को एक बार फिर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच अलग अलग समायवधि में करीब 20 इलाकों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग क्षेक्षों के हिसाब से देखें तो 4 से 6 घंटे तक विभाग द्वारा बिजली कटौती की जाएगी। बताया जा रहा है कि, बिजली मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली कटोती की जा रही है। ऐसे में बिजली सप्लाई पर असर पड़ेगा।