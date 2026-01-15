पहले गुब्बारे से ‘हवा’ और कटोरी से मापते थे ‘कितनी होगी बारिश…?’ अब मिनटों में जानकारी

IMD: भोपाल के मौसम केंद्र में बदलते वक्त के साथ मौसम के पूर्वानुमान के तरीकों में भी बदलाव हो रहा है। सैटेलाइट और तकनीक से पहले मौसम का हाल गुब्बारे और कटोरी से जाने जाते थे। हवा की गति के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया जाता था वहीं कटोरी से बारिश को मापा जाता था। लेकिन अब रडार तकनीक ने मौसम की जानकारी को मिनटों में सटीक और तेजी से उपलब्ध करा दिया है, जिससे बारिश और हवा की स्थिति का तुरंत पता चलता है।